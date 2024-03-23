中國新興商業模式為全球消費者帶來實惠

中評社北京3月23日電／據光明日報報導，國際貨幣基金組織今年1月更新了《世界經濟展望報告》，基於中國等主要經濟體經濟增長的韌性，上調2024年全球經濟增長預期至3.1%。2023年，中國經濟增長5.2%，明顯快於發達經濟體1.6%的平均增速，也快於美國2.5%的經濟增長速度。從經濟增量貢獻看，中國2023年經濟增量占全球經濟增量的約30.2%，而美國這一數值約為20.5%。在當前全球經濟復甦動能不足，地緣政治衝突多發，貿易保護主義和單邊主義加劇的背景下，中國經濟仍保持世界經濟增長火車頭地位殊為不易。



這背後，是中國經濟創新發展的驅動，尤其是數字科技應用領域，湧現出一批新業態、新模式、新平台，成為中國經濟最具生命力和創新力的部分。其中，以數字化為主要特徵的新興商業模式創新是中國經濟活力和韌性的重要體現。



數字化商業模式可以理解為一種利用互聯網、物聯網、無線通信等通信技術和數據分析手段，將商務的流程、渠道、營銷、運營等環節數字化的商業模式。它不僅涉及將現代信息技術應用於商務活動，而且著重於將數據的價值應用於商業領域，實現商業流程和業務的智能化和自動化。首先，數字商業打破了傳統的地域限制，使得商務活動不受地理區位限制，企業和消費者可以在全國甚至全球範圍內進行交易，實現市場和資源在更大範圍的配置；其次，加速了商業信息和數據的共享與傳播，使企業和消費者能夠更便捷地獲取各類商品和商務信息，做出更優的經營決策和消費決策；最後，提高了商務活動的效率，降低了商務成本，減少了時間和資源的浪費，還有利於綠色低碳經濟發展。近年來，在數字科技和數字經濟快速發展的驅動下，中國的商業模式迎來數字化創新機遇，帶動了新業態新模式發展，深刻改變了國內消費、流通、貿易模式以及企業的經營方式和個人的生產生活方式，也為中國經濟發展注入了新動能。



從國內商業看，近10多年來，國內商業數字化變革步伐明顯加快，尤其是數字商業新模式，在疫後經濟復甦中發揮了十分重要的作用。線上展會、虛擬產業園、無人超市、無接觸服務、線上辦公、共享經濟、零工經濟等接踵而來，數字經濟和數字商業逆勢增長，極大增強了中國經濟的活力和韌性。電子商務更是中國新興數字商業的一大名片，以此為例可一窺中國新興數字商業的活力與實力。國際統計調查機構STATISTICA網站數據顯示，2023年中國電子商務銷售收入規模達9351.4億美元，是全球第一大電子商務市場。據商務部統計數據，2023年中國網上零售額達15.42萬億元，連續11年成為全球第一大網絡零售市場。

