美國華盛頓州中學生代表團赴湖北武當山參觀

中評社北京3月23日電／據新華網報導，3月22日，美國華盛頓州中學生代表團抵達湖北十堰武當山。學生們身著練功服，徒步登上始建於元代的南岩宮，參觀玄帝殿、天乙真慶宮。



代表團現場觀摩太極拳、伏虎拳、十二段錦等武術功法，深入學習中國優秀傳統文化的同時，沉浸式感受武當山雄奇、峭拔、幽深的意境。



