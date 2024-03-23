【
大
中
小
】 【
打 印
】
美國華盛頓州中學生代表團赴湖北武當山參觀
http://www.CRNTT.com
2024-03-23 15:16:54
中評社北京3月23日電／據新華網報導，3月22日，美國華盛頓州中學生代表團抵達湖北十堰武當山。學生們身著練功服，徒步登上始建於元代的南岩宮，參觀玄帝殿、天乙真慶宮。
代表團現場觀摩太極拳、伏虎拳、十二段錦等武術功法，深入學習中國優秀傳統文化的同時，沉浸式感受武當山雄奇、峭拔、幽深的意境。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
F-35A獲得“核認證”意味著什麼
(2024-03-23 14:25:11)
美國聯邦航空管理局正在加強對美聯航的審查
(2024-03-23 13:32:52)
以總理：沒有美國支持以色列也將進攻拉法
(2024-03-23 11:11:59)
中方：美方加沙草案為停火設置前提不可接受
(2024-03-23 11:10:19)
布林肯說以色列在拉法軍事行動將是“一個錯誤”
(2024-03-23 10:14:38)
上百非法移民試圖越過邊境闖入美國
(2024-03-23 10:14:19)
特朗普過這道“錢”關有多難？
(2024-03-23 09:55:15)
嚴震生語中評：特朗普若當選 台灣只是筆尖
(2024-03-23 00:44:24)
詹滿容語中評：特朗普若當選 以利為中心
(2024-03-23 00:36:05)
馬凱碩：台灣是唯一可能引發美中戰爭的問題
(2024-03-23 00:34:53)