告別光污染，擁抱純淨的夜空

中評社北京3月23日電／據新華社報導，在燈光璀璨的現代都市，到處都是“光明”，但愛好觀星的謝宇更想尋找“黑夜”——一片純粹的、乾淨的、沒有光污染的夜空。“我經常駕車一個多小時，來到離深圳市區60多公里的西湧，就為了多看幾眼夜空，多看到幾顆星星。”這位在深圳從事互聯網工作的“80後”告訴記者。



西湧位於深圳大鵬半島東南端，這裡有華南東區唯一的天文台——深圳市天文台，以及國內首個國際暗夜社區，即國際暗夜協會評選出的在保護夜間環境、減少光污染方面有突出貢獻的區域。



今年3月1日，全國首個暗夜社區相關地方標準《暗夜社區光環境規範》在深圳實施。2023年4月，深圳西湧獲得國際暗夜社區認證。《暗夜社區光環境規範》裡的許多內容，來自西湧對暗夜社區的探索。



“西湧曾經深受光污染之擾，現在從這裡仰望星空，可以比市區多看到1000多顆星星呢。”深圳市國家氣候觀象台（深圳市天文台）天文部部長梅林欣慰又自豪。



保留現代城市的詩意浪漫



“漆黑，又明亮”，這是童年在湖南農村度過的謝宇記憶中的晴朗夜空。“那亮，來自漫天的星鬥和螢火蟲。”在他看來，雖然都市裡的夜空也是亮的，甚至亮得耀眼，但那幾乎都來自各種燈光。



光污染——這一現代城市發展過程中普遍存在的生態環境問題，最早由天文學家提出。他們發現，城市的燈光照明會使夜空發亮，影響天文觀測效果。此後，隨著光污染愈演愈烈，普通公眾也深受其擾——別說精準的天文觀測，就連看星星也變得“奢侈”起來。



“數百萬年來，人類和其他生物在明亮白天和黑暗夜晚的節律中進化。然而，過去的一個世紀裡，人造光打破了這種自然循環。如今，全球光污染正以驚人的速度增長，83%的人生活在光污染的天空之下。”國際暗夜協會執行主席拉斯金·哈特利（Ruskin Hartley）的話引人深思。

