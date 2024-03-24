李風答中評：23條立法能讓香港輕裝上陣

香港亞太戰略安全研究所所長李風（中評社資料圖） 中評社香港3月24日電（記者 段曉魯）落實基本法第23條立法的《維護國家安全條例》昨日正式刊憲生效。香港亞太戰略安全研究所所長李風接受中評社採訪表示，經歷過26年的時間，23條立法順利通過，這對於香港是一件十分重要的事情，是香港實現了由亂到治，由治及興階段的重要標誌。



李風表示，香港市民非常擁護23條立法，立法並未對社會造成衝擊，反而是警示外部勢力對香港的干擾與破壞，這讓香港輕裝上陣，加入到中華民族偉大復興的行列中來。23條立法的確立，幫助香港集中發展經濟及解決民生問題，讓香港市民能夠安居樂業，從這個角度來看是非常重要且有意義的。



李風亦表示，23條立法本來在2003年就要開始的，但當時市民對23條立法理解不夠，特區政府也未有強烈的決心要進行立法，所以拖延到現在。由於現在香港已進入到愛國者治港的新階段，所以效率提高了很多。特區政府在今年初開始展開23條立法工作，香港社會也進行了充分的討論，從整個過程來看效果都非常好。特區政府進行資訊工作，到宣講23條，再到23條立法，整個過程都做得十分好，並沒有拖延，乾淨利索。



李風指出，23條立法主要針對的是叛國罪，外部勢力干預及間諜罪，這些罪名跟香港普通市民並沒有太大關係，真正有影響的是那些外部勢力及反中亂港人士，所以當香港普通市民瞭解立法之後，心情也放鬆下來，23條立法的原意是為了香港好，實現香港繁榮穩定。此外，國外的有關維護國家安全的立法要比香港多得多，且更為詳細，處罰也更重。

