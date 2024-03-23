跨國連線：前方記者直擊莫斯科近郊恐襲

中評社北京3月23日電／據新華網報導，俄羅斯首都莫斯科近郊克拉斯諾戈爾斯克市一家音樂廳22日晚發生槍擊事件，俄方認定其為恐怖襲擊。新華網跨國連線新華社駐莫斯科記者黃河，介紹事件最新進展。



新華網：請你介紹一下莫斯科近郊音樂廳恐襲事件最新的傷亡和救援情況。



黃河：截至目前，事件已造成超過60人死亡、100餘人受傷，傷亡人數可能還會增加。莫斯科州衛生部門發布的傷員名單中有多名未成年人。莫斯科市和莫斯科州當地政府正在號召當地居民積極獻血。



可以說，整個俄羅斯22日晚經歷了一個不眠之夜。襲擊發生在莫斯科西北“克羅庫斯城”音樂廳，當時正在舉行音樂會。據目擊者稱，槍手為數名身著迷彩服的不明身份人員，他們朝人群、座椅等漫無目的地進行掃射，現場一片混亂，人們在椅子後面躲避。俄新社援引一名受傷女子的話報導說，“他們在出口處發現了我們，並向我們開槍，我倒在地板上，假裝我死了。”



槍手還在音樂廳內投擲手榴彈或燃燒彈，頓時火焰和濃煙四起。目前，火勢基本被撲滅，相關人員正在事發建築物內排查是否還存在隱藏著火點。受突發事件影響的道路交通已恢復正常，但現場還處於管控中，記者不能靠近建築物拍攝或報導。



據悉，“克羅庫斯城”音樂廳位於莫斯科西北部克拉斯諾戈爾斯克市的一處大型商貿展覽綜合體，緊鄰莫斯科大環線公路，是莫斯科附近舉辦展會演唱會等活動的重要場地之一。音樂廳可以容納6200人，據稱22日晚的演出幾乎座無虛席。



新華網：俄羅斯政府採取了哪些應對措施？

