恢復退化草地，不能只是增加綠度

中評社北京3月23日電／據光明日報報導，編者按



長期以來，人們對於退化草地的恢復存在著認識誤區，即認為只要提高植被覆蓋度、增加綠度就可以。其實，這個認識失之偏頗——因為，恢復退化草地遠非這麼簡單。下面，就讓我們聽聽專家怎麼說……



從生態學原理看，恢復退化草地，其根本目標是最終實現草地生態系統的全面恢復，包括物種組成、結構和生態功能的恢復。而草地植被的覆蓋度，過去習慣上用綜合植被覆蓋度來表示，主要指區域內各主要草地類型的植被覆蓋度與其所占面積比重的加權平均值。綜合植被覆蓋度越高，表明區域內植被的疏密程度越高，草地植被的生長狀況越好。



現階段，由於遙感技術的進步，特別是地球觀測衛星的應用，我們可以採用新的植被覆蓋度觀測方法，即歸一化植被指數（NDVI），也被稱為植被綠度。植物的葉片含有葉綠素，植被冠層在紅波段處有較強的吸收，在近紅外波段處有較強的反射。歸一化植被指數就是通過計算紅波段和近紅外波段之間反射的差異，來量化植被的生長狀況——指數越大，表明植被的長勢越好，覆蓋度越高。



由此可以看出，草地植被的覆蓋度和綠度指標只能反映其疏密程度和長勢，雖然也可以間接用它推演草地的生產力，但並不能反映出對草地結構、恢復程度有重要指示意義的植物種類組成狀況和生物多樣性特徵。而正是經過長期自然選擇而高度適應環境的動植物組成和多樣性，才能真正體現出草地有別於森林、灌叢、濕地等其他生態系統的基本特徵。



草地是地球上適應陸地環境最成功的一種生態系統，也是生物多樣性最高的生態系統之一。它在地球上已經存在了6500萬年，大約從600萬年前就開始擴展，覆蓋了全球冰蓋以外陸地面積的41%。除了氣候周期性乾旱、草食動物眾多和野火頻繁，高海拔地區的低溫和較大的晝夜溫差，也是草地面臨的生存挑戰。廣泛適應這些環境的草地植物，主要是廣義的禾草，在植物分類學上包括禾本科、莎草科、燈心草科等。

