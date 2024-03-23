俄羅斯一煉油廠遭無人機襲擊　暫無人員傷亡

中評社北京3月23日電／據新華網報導，據今日俄羅斯通訊社報導，俄西南部薩馬拉州古比雪夫煉油廠23日遭無人機襲擊，造成一座煉油塔起火，目前暫無人員傷亡。



報導援引薩馬拉州州長德米特裡·阿扎羅夫的話說，當地緊急情況部門和執法機構人員成立了搶險指揮部，在現場組織救援。



報導同時說，無人機當天曾試圖襲擊薩馬拉州另一座名為“新古比雪夫”的煉油廠，但襲擊被挫敗，煉油廠設備未受損，且無人員傷亡。