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俄羅斯一煉油廠遭無人機襲擊 暫無人員傷亡
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2024-03-23 15:13:19
中評社北京3月23日電／據新華網報導，據今日俄羅斯通訊社報導，俄西南部薩馬拉州古比雪夫煉油廠23日遭無人機襲擊，造成一座煉油塔起火，目前暫無人員傷亡。
報導援引薩馬拉州州長德米特裡·阿扎羅夫的話說，當地緊急情況部門和執法機構人員成立了搶險指揮部，在現場組織救援。
報導同時說，無人機當天曾試圖襲擊薩馬拉州另一座名為“新古比雪夫”的煉油廠，但襲擊被挫敗，煉油廠設備未受損，且無人員傷亡。
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