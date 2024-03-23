﻿陝北出土東亞年代最早雙轅車

中評社北京3月23日電／據大公報報導，據央視新聞、澎湃新聞報導：位於陝西省榆林市清澗縣解家溝鎮寨溝村的陝西清澗寨溝遺址，獲評為2023年度全國十大考古新發現之一。相比陝北以往發現的李家崖文化遺址，寨溝遺址具有規模大、等級高、要素全、銅器點密集等特點。從已有跡象來看，該遺址在商代晚期當是一處重要的區域政治中心所在地。



考古發現，寨溝遺址的貴族墓葬填土內普遍存在葬車的現象，部分青銅車馬器極為精美。其中一輛雙轅車最為奇特，應當是中國及東亞地區考古發現的年代最早雙轅車。考古人員根據這輛車的形制特徵，推測它可能就是金文及各類文獻中記載的牛車或大車。這是首次考古發現年代最早的輜重牛車實物。該車的出土，將中國雙轅車的出現時間上推了約1000年。



揭車馬進入中原重要節點



陝西清澗寨溝遺址項目負責人、陝西省考古研究院副研究館員孫戰偉表示，這輛車兩條轅平行，置於車輿的下面，非常少見。以往的雙轅車都是在秦漢，甚至到漢代以後才開始普及，這次發現的雙轅車應該是年代最早的雙轅車的實物。同時，這表明陝北地區可能是車馬從歐亞草原向中原地區南傳的一個重要節點。“殷墟以前沒有實物車的發現，殷墟時期及殷墟以後大量出現車，我們普遍地認為（車）從西亞傳到中原的節點，可能就是這個區域。”