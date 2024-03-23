恒大財務造假　羅兵咸遭調查

中評社北京3月23日電／據大公報報導，據知情人士透露，羅兵咸永道會計師事務所或因涉及恒大財務造假、欺詐發債等行為而被中國當局調查。



據中證監向恒大地產發布《關於收到中國證監會行政處罰及市場禁入事先告知書的公告》，其披露的2019年、2020年年度報告存在虛假記載。羅兵咸永道負責為恒大審計賬目，但連續多年出具無保留意見審計報告。



有否盡責審計成關鍵



據瞭解，審計業務約定書設有標準化的免責條款，其中一種情況為，即便審計工作按照審計準則的規定得到恰當的計劃和執行，仍不可避免地存在某些重大錯報未被發現的風險。有業內人士指出，審計提供的是一種合理保證，不是絕對保證。此外，房地產公司業務具有一定複雜性，需要用到許多的專業判斷。業內人士認為，關鍵在於羅兵咸永道是否夥同恒大舞弊，而作為為恒大審計的機構，羅兵咸永道只需要證明自己勤勉盡責，執行了相關程序，應該就沒什麼大問題。



業界並參考此前德勤作為中國華融的審計機構，因為華融2014至2019年度存在不同程度內部控制和風險控制失效、會計信息嚴重失真等問題，其時財政部給予德勤總所警告，暫停德勤北京分所經營業務3個月，沒收違法所得並罰款2.12億元人民幣，估計羅兵咸永道後續可能會面臨罰款，相應分所或被整頓。