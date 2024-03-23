基因編輯豬肉有望年內在美上市

中評社北京3月23日電／據大公報報導，俗稱“基因剪刀”的CRISPR技術，在培育抗病動物物種方面，又有新進展。國際育種公司Genus近日發布其利用CRISPR技術對豬進行基因編輯的最新研究結果，稱他們已培育出數百頭對豬繁殖與呼吸障礙綜合徵（PRRS，又稱豬藍耳病）具有免疫力的豬。這些豬最快今年內獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）的批准，有望成為首批用於大規模肉類生產的基因編輯動物。近年來，多國對未引入外源基因的基因編輯動物採取簡化審批程序，不過，基因編輯動物也引發關於倫理和安全性的擔憂。



總部位於比利時的Genus公司在最新一期《CRISPR》雜誌發表研究論文，表示他們已培育出數百頭抗藍耳基因編輯豬。豬藍耳病是一種急性高致病性的傳染病，由PRRS病毒引起，會損害豬的免疫系統，導致母豬出現嚴重的繁殖障礙，斷奶豬出現肺炎、生長遲緩及死亡率增加等症狀。據美媒報導，這種疾病是全球養豬業的噩夢，僅美國的養豬業每年就會因此損失約6.6億美元。



由於PRRS病毒會感染豬的白細胞，現有疫苗無法完全預防這種疾病，只能緩解症狀。培育抗病動物品種，是基因編輯技術重要的應用方向之一。因此，美國密蘇裡大學的研究團隊與Genus公司合作，尋求利用CRISPR基因編輯技術解決這個問題。CRISPR技術是生物醫學史上第一種可高效、精確、程序化修改細胞基因的工具，法國科學家沙爾龐捷和美國科學家道德納憑藉這項技術摘得2020年諾貝爾化學獎。



肉質與普通豬無異



PRRS病毒通過與CD163蛋白的一部分結合來感染豬巨噬細胞。2016年，密蘇裡大學普拉瑟教授的團隊與Genus公司研究團隊合作，首次利用CRISPR技術破壞編碼CD163蛋白的等位基因，使其無法在細胞表面表達CD163蛋白，從而阻斷病毒入侵路徑。發表在《自然.生物技術》期刊的論文稱，經過試驗，所有基因編輯豬無一感染該病毒，而對照的非基因編輯豬則無一幸免，全部中招。該研究表明，這些基因編輯豬具有100%抗藍耳特性。



本月稍早，Genus公司在《CRISPR》雜誌發表最新研究結果，表示已實現基因編輯抗藍耳豬從小規模“概念驗證”過渡到大規模種群“商業應用”的關鍵突破，將其導入4個具有基因多樣性的精英商業種豬群體中，包括在全球種豬繁育中廣泛應用的大白豬、長白豬、杜洛克豬，以及白豬雜交組合群體。經過3代連續檢測，這些豬都完整地遺傳了編輯過的CD163雙等位基因，且避免了在全基因組水平上出現“脫靶”效應，即影響到除CD163基因之外的非預期基因。



Genus還與普渡大學、明尼蘇達大學獸醫診斷實驗室等單位合作，對抗藍耳豬的全生長周期生產性能、肉質等進行分析。研究表明，基因編輯抗藍耳豬的生產性能、繁殖性能、豬肉品質等與普通豬並無差異。



基因編輯技術仍存爭議



Genus正積極尋求多國監管部門批准基因編輯抗藍耳豬上市。去年10月，哥倫比亞政府率先作出有利的審批決定，認定抗藍耳豬與普通豬同樣安全，但尚未進行大規模商業應用。據報導，FDA正對抗藍耳豬進行監管審查，最快今年內批准其在美國上市。但密蘇裡州聖路易斯地方電視台KSDK稱，FDA的審查或持續數年，抗藍耳豬距離人們的餐桌可能還有很長一段路要走。



值得指出的是，CRISPR技術問世以來，雖有助於培育優質農作物和家畜，但也引發了倫理及安全爭議，尤其是涉及對人類胚胎和生殖細胞的基因編輯時。此外，基因編輯過程中可能意外“脫靶”，影響其他重要基因，或引發疾病。