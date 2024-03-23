全球首例　62歲患者被植入豬腎臟

中評社北京3月23日電／據大公報報導，綜合BBC、天空新聞報導：美國馬薩諸塞綜合醫院21日發布消息稱，該院已成功為一名62歲的男性終末期腎病患者進行了基因編輯豬腎臟移植手術。這是全球首例活體人類移植豬腎臟手術。這名患者術後恢復良好，預計將很快出院。



馬薩諸塞綜合醫院的專家於16日進行了耗時4小時的手術。接受豬腎臟移植的患者名為理查德.斯萊曼，多年來一直患2型糖尿病和高血壓，曾長期透析。他於2018年在該院接受了腎移植手術，但幾年後移植的腎臟出現衰竭跡象，不得不於去年5月恢復透析，後來還出現血管通路相關併發症，因此醫生建議他進行豬腎臟移植。美國食品藥品監督管理局（FDA）基於“同情使用”規則批准了這次手術。



這次手術使用的豬腎臟經過了69處基因編輯，包括敲除會引起人類排異反應的基因，以及添加一些人類基因以改善動物器官與人體的兼容性。此外，研究團隊讓豬體內的逆轉錄病毒基因失活，以防相關病毒影響接受移植者。



為應對人體器官供應不足，美國長期研究異種器官移植，此前曾進行兩例活體人類移植豬心臟手術，但兩名患者均在術後數月內死亡。去年7月，美國紐約大學蘭貢醫療中心團隊曾進行一例豬腎臟移植手術，接受移植者是一名已被判定為腦死亡的男性。