中瑞視覺藝術節暨版畫藝術展在瑞典舉辦

中評社北京3月23日電／據新華網報導，中瑞視覺藝術節暨“版·話”中瑞版畫藝術展開幕式22日在瑞典首都斯德哥爾摩中國文化中心舉辦。



中國駐瑞典大使崔愛民在開幕式上致辭時說，版畫是世界通行的藝術表現形式，因其便捷的傳播方式，在文化交流史中發揮了重要作用。希望以此次交流展為契機，加強中國與瑞典藝術界的交流與合作。



瑞典策展人尼倫說，此次展覽是瑞中文化合作的一部分。2014年，他曾訪問中國深圳觀瀾版畫基地，來自90多個國家和地區的藝術家在那裡創作。當時，用於版畫藝術展覽、研討會和版畫研究的中國版畫博物館也剛落成。他希望瑞典也能盡快在藝術院校重建版畫工作室。



瑞典版畫協會主席拉爾鬆說，這是一場精彩紛呈的展覽，集合了瑞典和中國版畫藝術家創作的多種版畫作品。據她介紹，瑞典版畫協會於1910年成立，此次帶來展品的瑞典藝術家大多是該協會成員，他們選擇了工藝精湛、代表自己藝術創作表達深度的作品參展。



據悉，此次展覽展出100餘幅版畫作品，其中中國版畫作品來自湖南美術出版社館藏，涵蓋了從1937年到2020年的經典版畫。此次展覽將持續至4月20日。



瑞典參展藝術家和瑞典美術類院校、美術館代表等百餘人出席開幕式。