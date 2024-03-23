外交部駐港公署：今日之香港豈容他人染指妄為

中評社香港3月23日電／據外交部駐香港特派員公署：針對美國國務卿布林肯、美國國會及行政當局中國委員會等美官方和政客在香港《維護國家安全條例》（以下簡稱“香港國安條例”）刊憲生效之際說三道四，外交部駐港公署發言人表示堅決反對和嚴厲譴責，並強調指出：



第一，維護國家主權、安全、發展利益是“一國兩制”方針的最高原則。保國家安全，就是保“一國兩制”，就是保香港繁榮穩定。香港國安條例刊憲生效，將進一步築牢香港發展的安全根基，推動香港加快實現由治及興，保障“一國兩制”行穩致遠。香港社會各界對此高度支持，普遍歡迎。



第二，香港國安條例充分借鑒其他國家特別是普通法國家立法經驗，符合國際法和通行慣例。條例明確界定罪行要素，清晰訂明執法條件及限制，充分保障香港居民的權利和自由，充分保護在港外國機構和人員的正常活動，有利於特區更好統籌安全與發展，更好發揮自身獨特地位和優勢，更好深化香港同各國各地區更加開放、更加密切的交往合作。



第三，美國自身人權和民主狀況不忍卒視，國安立法密不透風，泛化濫用國安概念打壓他國近乎於偏執地步；濫施長臂管轄和單邊制裁、以卑劣手段打壓異己，世界上無出其右。美方對此諱莫如深，卻對香港維護國家安全的正當立法橫加指責；對本國侵犯人權的斑斑劣跡裝聾作啞，卻執迷於在涉港問題上散布意識形態偏見，還動輒叫囂制裁施壓。“只許自己鎖緊家門，不許他人扎牢籬笆”，充分暴露美方虛偽“雙標”、霸道霸凌和險惡用心。



第四，今日之香港，豈容他人染指妄為；今日之港人，豈會被妖言煽惑！任何外部干預和恫嚇都動搖不了中國政府全面準確貫徹“一國兩制”的堅定決心，撼動不了包括香港同胞在內的14億中國人民維護國家主權、安全、發展利益的堅定意志！我們強烈敦促美方恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止干涉香港事務和中國內政。

