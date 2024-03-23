“立院”登太平島江啟臣領軍　綠委狠批

中評社台北3月23日電／“立法院外交國防委員會”預定5月16日安排至太平島考察，最早呼籲蔡英文應該登島宣示“主權”的“立法院副院長”江啟臣確定參加，對此，民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨炒作登太平島8個字“時機不宜、動機可議”，做事情也要看時機，在錯的時間做對的事情，好事也會變壞事。



中時新聞網報導，吳思瑤解釋，南海地緣政治複雜，中國大陸片面拉高緊張局勢，此時此刻沒有一個國家會安排元首登島，沒有一個國家會由國會大動作率團考察，蔡英文領導下台灣成為穩定印太地區peace maker台灣是peace keeper 為什麼國民黨要扯台灣後腿，順中國大陸的意，讓台灣成為麻煩製造者。



吳思瑤批評，現在國民黨越揪越大團，國民黨以為是在揪團看電影嗎？不只“國防委員會”還有其他委員會不只國民黨還有民眾黨，就連江啟臣也要率團，這就拉高了整個考察的層級，要請國民黨聽聽“國安”團隊評估，此時此刻就是不宜登島，國民黨不只要三思而後行、要反思而後行。



話鋒一轉，吳思瑤說，很諷刺看到國民黨的本質，是存心害台灣，而不是真心愛台灣，國民黨“立院”黨團太平島再遠也要去，國民黨為了護航台北市長蔣萬安，昨天國民黨議員人就在辦公室，卻不願意上樓進議場開會，技術性杯葛讓兒虐案的專案報告無法成行。



吳思瑤指出，這麼遙遠的太平島國民黨不顧台灣國際形象，這麼近的台北市議會議長，卻綁架議員不得關心專案報告為了護航蔣萬安，這是何等諷刺，叫人不勝唏噓。