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莫斯科近郊恐襲兩名嫌疑人已被拘留
http://www.CRNTT.com   2024-03-23 16:14:31


　　中評社北京3月23日電／據新華社報導，據塔斯社報導，俄羅斯國家杜馬議員說，莫斯科近郊恐襲兩名嫌疑人已被拘留。

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