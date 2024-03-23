加拿大首次限制臨時居民人數

中評社北京3月23日電／據大公報報導，綜合《多倫多星報》、BBC報導：加拿大2021年推出所謂“救生艇計劃”，讓香港人通過讀書或工作獲得加國永久居民身份。加媒日前披露，迄今仍有超過8300宗永居申請未批出。此外，繼今年初限制國際留學生人數之後，加拿大政府21日宣布，將從今年秋季開始首次對抵達加拿大的臨時居民人數設定上限。



加拿大移民部長米勒當天表示，作為首階段調控目標，加政府計劃將臨時居民人數在全國總人口中的佔比從2023年的6.2%，在未來3年內減少至5%，第一個上限目標將在9月設定。



加拿大目前已有臨時居民約250萬人，其中約42%為國際留學生，9%為臨時外籍工人項目下的外籍工人，44%為國際流動項目下的臨時工人，5%為等待處理流程的尋求庇護者。



米勒1月時已宣布，今年擬批出的留學簽證總數將比去年大幅減少35%，以緩解住房、醫療保健和其他服務的壓力。



加拿大將從5月1日起減少引進某些行業的工人數量。加就業部長布瓦鬆表示，目前部分企業允許最多有30%勞動力使用臨時外籍勞工，該比例將降至20%。



米勒坦言，不能忽視尋求庇護者數量創新高帶來的壓力。截至本月底，進入加拿大的烏克蘭難民將達近30萬。



加拿大人口在2023年第三季度增長超過43萬，其中近3／4是非永久居民。