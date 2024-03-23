通訊｜中醫藥來到了巴西首都

中評社北京3月23日電／據新華網報導，46歲的巴西攝影記者盧西奧患肩胛和腰部疾病已有多年，多次接受西醫診療而效果一般。22日，在報導首屆拉丁美洲中醫藥大會暨第二屆巴西中醫藥國際大會期間，半信半疑中接受了20分鐘中醫正骨治療後，盧西奧發現自己的脖子又能夠輕鬆轉動了，困擾他多年的腰痛也神奇地消失了。



“這是我第一次接觸中醫，沒想到效果這麼好，一下子就把困擾我多年的病症治好了，現在我感覺自己年輕了十歲。”盧西奧拉著為他治療的中醫師汪泉洲的手說。這位來巴西參會的汪泉洲醫師，在南京從事正骨推拿臨床診療及研究已有30年時間。



在相鄰的展台，來自北京醫院的楊莉萍博士為排隊等候的患者一一把脈，並為他們開出了在巴西能夠買到的中成藥。30來歲的女患者弗拉維婭驚訝地說：“中醫把脈太神奇了，這位醫生只摸了摸我的手，就知道我有甲狀腺結節、子宮肌瘤等毛病。”另一位女患者則專門前來感謝楊莉萍，因為前一天楊博士只用了一劑中成藥午時茶顆粒就緩解了她持續了兩三天的感冒和積食等狀況。



大會期間，世界中醫藥學會聯合會脈象研究專業委員會會長劉熾京進行了一堂4個小時的授課，引起眾多巴西醫護人員的強烈興趣。“脈診在中醫望聞問切四診中占據很重要的地位，通過脈診可以瞭解患者臟腑氣血的盛衰，可以探測病因、病位、預測療效等，從而達到‘治未病’的效果。”劉熾京說。



這是劉熾京第二次前來巴西講課。“在巴西，我們感受到了本地醫師學習脈診的熱情，我相信他們一定會學有所成。”他說。



首屆拉丁美洲中醫藥大會暨第二屆巴西中醫藥國際大會21日在巴西首都巴西利亞開幕。在為期3天的大會中，除了學術研討之外，一批中醫專家在現場為學員授課並舉行義診，得到了巴西醫學界人士的積極響應。



巴西利亞聯邦區議員維亞納大學學的是護理專業，對中醫藥的治病機制做過一番研究。他說：“中醫藥有幾千年的悠久歷史，已發展出一整套包括針灸、推拿、植物藥療法在內的龐大體系。”相比而言，西醫注重於針對具體的病灶採取手術等直接的治療方式，而中醫藥則更注重全面、整體的調理，“尤其是中醫‘治未病’、‘養生調理’的理念，值得西醫關注和學習”。



巴西衛生部一體化診療管理司司長馬科斯·索阿雷斯說，以針灸為主的中醫診療手段已經在85%的巴西城市得到應用，對提升巴西整體醫療水平發揮了重要作用，患者對療效評價很高。



大會主席、中國－巴西中醫藥國際合作基地首席執行官方芳表示，中醫藥正在逐漸走進巴西人的生活中，針灸、推拿等中醫治療方式已在當地具有較高認可度，針灸和耳針治療還被納入巴西國家醫保體系，“下一步我們要積極推動中藥進入巴西”。