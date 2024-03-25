社評：香港迎來一國兩制實踐的歷史新起點

李家超3月22日簽署《維護國家安全條例》，並於23日正式刊憲生效。（來源：特首辦） 中評社香港3月25日電（評論員 林艷）香港立法會3月19日全票通過《維護國家安全條例》，並於23日正式刊憲生效。這意味著延宕26年之久的香港基本法本地立法終告完成，香港維護國家安全制度體系自此補上最後一塊短板。我們認為，此次23條立法的完成，是香港回歸後的一個重大裡程碑，標誌著香港“一國兩制”實踐來到了新的歷史起點上。



第一，以《基本法》所有規定終告落實為標誌，香港“一國兩制”憲制秩序來到了新的歷史起點。



回顧歷史，“一國兩制”最初是由一個偉大的構想，演變為一整套法律制度，再派生出一系列政治實踐的。其中，憲法和基本法共同構成的特區憲制秩序，居於這套法律制度的核心。憲制秩序的意義在於，任何時候不管“一國兩制”在實踐中“是什麼樣”，它“應該是什麼樣”早已被憲制秩序所明確規定。因此，將實踐與這些規定參照起來看，“一國兩制”落實得好不好、有沒有變形走樣，誰在變形走樣，一目了然。



《基本法》第23條明確規定，香港應就維護國家安全自行立法。然而，這一規定回歸後落空了26年，從某種意義上講，在此期間的香港，並沒有完整全面地施行基本法的所有規定。我們知道，《基本法》曾被鄧小平譽為“具有創造性的傑作”，其起草委員會涵蓋了當時內地和香港法律精英，起草過程前後歷經四年零八個月。這樣一部法律，既要充分授權新生的特區以高度自治的權利，又要賦予其與之相平衡的義務，文句措辭可謂千錘百煉，一點也從不能多，一點也不能少，對此，參與基本法起草的廉希聖教授曾將其形容為“一字千金”。 同時，他也指出，鄧小平先生當年已預料到香港回歸後不會一直平穩，23條正是國家為保護香港穩定發展而訂下的條例。我們看到，回歸後香港危害國家安全的活動一度愈演愈烈，從反面證明了先賢的遠見，深刻告訴我們，對於這部“一字千金”的法律整整缺失一條來執行，對於這樣一項事關全局的重大條款長期擱置、乃至視而不見，必將導致“一國兩制”實踐中特區權利與義務的失衡，必將給香港繁榮穩定造成重大損害。



長期以來，不少反中亂港分子不斷攻擊抹黑中央在“一國兩制”上“變了”，但他們不會也不敢說，因為他們的阻撓，香港特區並沒有全面落實基本法的所有規定，香港的“一國兩制”根本就不是“完整版”。“完整版”都談不上，何談“變”？“變”為完整版，何談“害”？其立論之荒謬可見一斑。今天，隨著23條本地立法的完成，香港基本法的所有規定終告完整落實，特區的憲制秩序終於全面歸位，恢復到制度設計之初“一國兩制”原本該有的樣子，這必將為香港“一國兩制”實踐長期不變、行穩致遠奠定堅實的制度法律條件。

