徐旭東憶父創校經過　勉元智大學要加速變化

徐旭東回憶父親徐有庠創設元智大學經過。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月24日電（記者 盧誠輝）遠東集團董事長徐旭東23日出席元智大學35周年校慶典禮，該校是徐父徐有庠在1989年創立，徐旭東致詞時回憶起父親創校經過，笑說原本集團內有99%的人都反對將學校設在桃園內壢，但徐父獨排眾議，35年後也事實證明父親當初的決定是對的，並勉勵元智大學要跟上國際化的AI時代，加速變化。



元智大學23日舉辦35周年校慶典禮，包括徐旭東、桃園市副市長王明鉅、元智大學校長廖慶榮等學校一職主管等到場出席。



徐旭東致詞時回憶起父親徐有庠35年前的創校經過，他說，徐父當時想辦學校卻一直找不到校地，有人建議徐父就在板橋設校投資再增加即可，但因板橋的土地不夠大，徐父一直希望能有個更像樣的校區，所以花了很大的功夫來找地。



他指出，徐父原本看上台北到基隆間的一塊土地，幾乎差一點就要把學校設在那邊了，但後來軍方來向徐父表達該地有空域限制，可能會影響學校未來發展，徐父後來才因此作罷。



徐旭東說，徐父最後看上現在元智大學現址這塊桃園內壢校地，一來離台北不遠，二來遠東集團在附近也有廠房，對學校未來發展比較有利，但剛開始集團內卻幾乎99%的人都反對，因為內壢當時還一片空蕩蕩的，但徐父最後仍排除眾議，決定在內壢創建元智大學，而如今看來，徐父當時的決定是對的。



徐旭東最後也勉勵元智大學所有教職員表示，國際化非常重要，語言要互通，時代社會變遷快速，世界變化更快，學校的教育方針也要因應時代調整，他期許教授與學生積極努力因應世界變化，要跟上國際化的AI時代，加速變化，並養成終身學習的習慣，持續學習。



校長廖慶榮則指出，元智大學在教學、研究、國際化等各方面的排名，在台灣私立大學中名列前茅，大學的繁星推薦入學放榜，元智是少數私立大學0缺額的學校。另外，元智大學畢業生就業起薪，在全台136所大學裡，排名前10%，超越許多公立大學。在全球化趨勢下，也推出“千人出國計劃”，致力培育學生具備國際視野及跨域挑戰的能力。面對全球化高等教育的競爭，擬定了全面國際化的發展藍圖，相信5年內，元智大學將會進入世界500大，成為台灣最國際化的一流大學。