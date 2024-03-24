上海富豪創建遠東集團　來台設校嘉惠學子

元智大學內設有徐有庠銅像，紀念徐的辦學精神。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月24日電（記者 盧誠輝）遠東集團創辦人徐有庠是上海人，衹有初中學歷的他白手起家，從26歲創業在上海經營“同茂花糧行”開始，短短10年內就成為橫跨紡織、榨油和證券業的上海富豪，1949年來台後更一手打造遠東集團，經營版圖橫跨紡織、水泥、百貨、飯店、醫院、銀行等產業，是台灣3大工業集團之一，後來更在台灣成立包括豫章工商、亞東科技大學和元智大學，嘉惠學子。



徐有庠是江蘇海門縣人，15歲雖考上江蘇省私立海門中學，但他決定放棄入學而到外頭闖天下，剛開始在江蘇啟東鎮的“裕豐棉花雜糧鋪”當學徒，後來轉往上海發展，1937年創業成立“同茂花糧行”，1942年創立包括大孚、華孚、華豐和匯豐等證券投資公司，1943年開設“鴻豐棉織廠”，1945年創辦“大同棉業股份有限公司”和“遠東織造股份有限公司”，1946年成立“同生泰機器榨油廠”和“惠民植物油廠”，短短10年內就在上海商圈嶄露頭角。



1949年因國共戰爭，上海失守，徐有庠將紡織廠遷移至新北勢板橋區，成立“遠東針織廠股份有限公司”，後來更一手打造遠東集團，經營版圖橫跨紡織、水泥、百貨、飯店、醫院、銀行等產業，是台灣3大工業集團之一。



徐有庠事業有成後，陸續在台灣成立包括豫章工商、亞東科技大學和元智大學等學校，嘉惠學子，徐在2000年因病逝世，元智大學為感念徐有庠的辦學精神，2005年在校內創設“有庠紀念花園”，並在花園內放置徐有庠半身紀念銅像，成為該校著名地標之一。