俄恐襲事件死亡人數攀升　普京誓言嚴懲實施者

中評社香港3月24日電／俄羅斯首都莫斯科近郊一家音樂廳22日晚發生嚴重恐怖襲擊事件。截至23日記者發稿時，俄官方給出的遇難人數最新數據為133人。今日俄羅斯通訊社報導說，恐襲已造成143人死亡。



俄羅斯總統普京23日發表電視講話時說，這是一場精心策劃的、血腥而野蠻的恐怖襲擊，是一場有準備、有組織的針對手無寸鐵平民的大規模屠殺。“犯罪分子冷靜且有目的地殺害、近距離射殺我們的公民、我們的孩子。”



新華社報導，普京說，4名恐襲直接實施者均被拘捕，他們試圖向烏克蘭方向逃跑。初步信息顯示，烏克蘭方面為他們準備了越境“窗口”。共有11人被拘捕。無論恐怖分子以及背後的指使者是誰，恐襲事件的所有實施者、組織者和策劃者都將受到公正的、應有的懲罰。



普京還宣佈3月24日為全國哀悼日。他承諾向遭遇不幸的家庭和傷者提供必要援助，並向所有遇難者家屬表示深切誠摯的慰問。



俄羅斯內務部發言人沃爾克23日說，網傳4名涉嫌直接實施恐怖襲擊的人員是俄羅斯公民。“該消息不符合事實，他們都是外國公民。”目前，俄內務部正會同俄聯邦安全局調查這些人在俄停留時間，確定其住址等重要情況。



今日俄羅斯媒體集團總編輯西蒙尼揚23日在社交媒體發佈審訊視頻。恐襲嫌疑人沙姆斯丁·法里丁出生於1998年。他在視頻中交代說，他3月4日從土耳其進入俄羅斯境內。一個月前，招募者通過社交媒體“電報”與他取得聯繫並提供了武器。此外，招募者還給他發了實施恐襲的具體坐標，命令他無差別射殺，“沒差別，誰來殺誰”。



法里丁說：“我在音樂廳開槍殺了人，為了錢。”他說，招募者承諾的報酬大約是50萬盧布（約合4萬元人民幣）。一半的錢已經轉到他的銀行卡上，另一半對方承諾事成之後再轉。但他在逃避追捕途中把所有東西都扔了，包括銀行卡。



另據今日俄羅斯文字報導，法里丁在審訊後期又透露，招募者一度承諾支付約100萬盧布（約合8萬元人民幣）。



西蒙尼揚當日還公佈了另外一段審訊視頻。視頻中一名講塔吉克語的男子在翻譯的協助下交代說，他和一名同伴在莫斯科州一條高速公路旁的旅館裡住了十多天，“我太久沒有工作了，我想幹活（賺錢）”。



23日早些時候，俄羅斯媒體援引俄聯邦安全局的消息報導，在實施恐怖襲擊後，嫌疑人試圖乘車逃往俄羅斯與烏克蘭邊境，併入境烏克蘭。他們最終在俄布良斯克州被抓獲。俄聯邦安全局說，本次恐襲經過事先精密策劃，目前俄相關部門正在努力查明事件的全部真相。



烏克蘭外交部發表聲明說，烏方“斷然拒絕”俄方關於烏涉嫌參與恐襲的指控，烏方認為俄方的指控是“蓄意挑釁”，目的是煽動俄社會反烏克蘭情緒。烏總統辦公室顧問波多利亞克也在社交媒體上否認基輔關聯恐怖襲擊，寫道：“烏克蘭與該事件毫無關係。”



極端組織“伊斯蘭國”聲稱製造了這起恐襲。俄方尚未證實這一說法。



恐襲發生後，俄羅斯多地宣佈加強安保並取消周末公共活動。聖彼得堡等地高校還取消了周末線下課程。



俄偵查委員會表示，該委員會調查組專家目前正在事件現場開展調查工作；緊急情況部門正在現場清理廢墟、研究視頻監控錄像、開展傷亡人員統計及受害人身份核實等工作，對音樂廳的現場勘查和物證收集工作也在進行中。初步調查顯示，恐怖分子在襲擊中使用了自動武器，並用易燃液體縱火。槍傷和因燃燒物中毒是遇難者死亡主要原因。