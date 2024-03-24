以軍稱希法醫院行動直到巴武裝人員被抓才結束

中評社香港3月24日電／以色列國防軍23日發佈戰況通報說，衹有加沙城希法醫院所有巴勒斯坦武裝人員都被抓獲，以軍才會結束在加沙地帶這一最大醫院的軍事行動。



通報援引以色列國防軍南部軍區司令芬克爾曼的話說，以軍在希法醫院的行動“重要且複雜”，以軍正繼續本次行動，直到最後一名巴武裝人員無論死活都落在以軍手中，以軍在希法醫院的行動才會結束。



新華社報導，當天早些時候，以軍發表戰況通報說，以軍在希法醫院的行動中已打死170多名巴武裝人員，逮捕800多名嫌疑人。以軍在醫院發現了巴武裝組織的武器和設施。希法醫院內的傷病員已被疏散到指定的院落，以軍還協助載有醫療設備、食物和水的卡車進入醫院。



巴勒斯坦官方通訊社“瓦法”23日援引加沙醫療部門消息人士的話報導，希法醫院條件惡劣，缺乏水、食物和醫療服務，5名巴勒斯坦患者當天死亡。以軍在醫院綜合大樓內逮捕了約240名患者及其護理人員，以及10名醫護人員。



本月18日，以軍攻入希法醫院並發表聲明說，有情報顯示巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）武裝人員近日進入希法醫院並將醫院用作指揮中心。以軍去年11月曾對希法醫院採取軍事行動，並聲稱在醫院內發現哈馬斯的作戰指揮中心和軍事裝備等。加沙地帶衞生部門對此予以否認。

