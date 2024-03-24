國家級非物質文化遺產青田魚燈首次走進巴黎

（圖源：搜狐） 中評社北京3月24日電／據人民日報海外版報導，鑼鼓齊鳴魚燈舞，交相輝映夜如晝。日前，國家級非物質文化遺產青田魚燈走進法國巴黎豫園燈會。中國非遺漂洋過海來到巴黎街巷，華僑華人與當地民眾共同領略中國傳統文化的美麗多姿。



“這是青田魚燈第一次在法國亮相。”法國浙江商會會長孫成東介紹。2024年是中法建交60周年，也是中法文化旅遊年。此次魚燈展出活動由12位旅法青田籍僑社會長聯合策劃舉辦，展出地點為巴黎的香榭麗舍大街，巴黎共和國廣場和巴黎豫園燈會。



“展現青田魚燈的原本風貌”



在舞魚燈活動現場，彩旗飄揚，氣氛熱烈。表演者身著節日服飾，高高舉起魚燈，從巴黎街巷中穿過。魚燈色彩鮮艶，形制豐富，活潑可愛，讓人仿佛置身水底世界。隨著夜幕降臨，諸多花燈一同亮起，活動場地內燈火璀璨。



魚燈的美留在了巴黎的街頭巷尾。從共和國廣場到巴黎市政廳，魚燈隊伍一路載歌載舞，吸引當地民眾駐足觀賞。



“看到青田魚燈在巴黎亮起，我們感到十分激動。在這次活動中，我們著力展現青田魚燈的原本風貌，給中法建交60周年獻禮。我去巴黎以外的城市出差時，也有法國友人和我談起巴黎的舞魚燈表演。這讓我認識到，只要我們用心傳承，來自中國的魚燈文化也可以深受當地民眾喜愛。”孫成東說。



“兒時的回憶浮現在眼前”



舞魚燈表演是青田逢年過節時常見的節目，這項民俗活動表達著人們對吉祥如意、連年有魚（餘）、風調雨順和國泰民安的美好期盼。

