十天連查六“虎”：李鉞鋒落馬

李鉞鋒 資料圖（圖源：北京日報） 中評社北京3月24日電／據澎湃新聞報導，3月23日下午，中央紀委國家監委網站通報稱，台盟中央常務副主席李鉞鋒涉嫌嚴重職務違法，目前正接受國家監委監察調查。



此番通報被查前，李鉞鋒擔任全國人大常委會委員、監察和司法委員會副主任委員，台盟中央常務副主席（正部長級）。



公開資料顯示，李鉞鋒，男，漢族，台灣中壢人，1958年7月出生於重慶市渝中區，1976年6月參加工作，2001年11月加入台盟，重慶大學經濟與工商管理學院EMBA高級工商管理專業畢業，在職研究生學歷，工商管理碩士，二級高級律師，國家二級大檢察官。



李鉞鋒早年曾擔任過重慶市第一律師事務所律師、重慶永和律師事務所主任等職，於2004年11月轉入重慶司法系統工作，出任重慶市檢察院第一分院副檢察長。



2012年11月，李鉞鋒擔任重慶市檢察院副檢察長，並於次年1月獲任重慶市政協副主席、市檢察院副檢察長。2018年，李鉞鋒先後卸任市政協副主席、市檢察院副檢察長職務，赴全國人大監察和司法委員會擔任副主任委員。



此外，李鉞鋒於2017年12月起擔任台盟中央常務副主席（正部長級）。



澎湃新聞（www.thepaper.cn）注意到，3月13日以來的10天內，已有國家開發銀行原黨委委員、副行長李吉平，中國海洋石油集團有限公司原黨組副書記、總經理李勇，黑龍江省人大常委會黨組成員、副主任李顯剛，第十三屆全國政協委員劉躍進（副部長級），新疆維吾爾自治區政協黨組成員、副主席竇萬貴以及台盟中央常務副主席李鉞鋒6名中管幹部相繼被查。



此番李鉞鋒通報“落馬”，今年被查的中管幹部已增至15人。



（來源：澎湃新聞）