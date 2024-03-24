熱點問答｜莫斯科近郊音樂廳恐襲事件三問

3月23日，俄羅斯首都莫斯科街頭的廣告牌播出蠟燭圖案，悼念莫斯科近郊恐襲事件遇難者。（圖源：新華網） 中評社北京3月24日電／據新華社報導，22日晚，俄羅斯首都莫斯科近郊克拉斯諾戈爾斯克市一家音樂廳發生嚴重恐怖襲擊事件，數名武裝分子向民眾開槍，並投擲燃燒彈引發火災。俄偵查委員會23日下午公布的最新數據顯示，遇難人數已上升至133人。據今日俄羅斯通訊社報導，恐襲已造成143人死亡。



這起恐襲為何造成如此嚴重傷亡？襲擊系何人所為？俄方如何應對？



傷亡為何如此嚴重



襲擊發生地“克羅庫斯城”音樂廳位於莫斯科大環線附近區域。這裡常有知名歌星和樂隊舉辦音樂會，在民眾中享有盛譽，通常人員較為密集。



俄分析人士指出，襲擊者特意在周五晚間人群最密集時下手，顯然蓄謀已久、準備充分。此外，俄總統選舉日前剛結束，莫斯科安保從之前的高度戒備到現在相對放鬆，這也是恐怖分子選擇時機的重要原因。



俄偵查委員會指出，對音樂廳的初步檢查結果表明，恐怖分子在襲擊中使用了自動武器，並使用易燃液體縱火，音樂廳的房頂被熊熊大火燒塌，導致很多遇難者死於槍傷或燃燒物中毒。



俄安全專家韋謝洛夫指出，安保措施不足，安保人員無權佩槍，因此他們無法在現場有效遏制恐襲並反擊，加之安保力量不足、執法隊伍人手缺乏，這都是襲擊者得手的原因。另有俄專家指出，俄在大型活動期間通常設置多層警戒線，並在設施入口仔細檢查。然而此次恐襲事件發生前，以往行之有效的安保措施未得到完全實施。



襲擊到底何人所為

