上海：整合力量織密基層監督網

上海：老舊居民小區城市更新項目建設穩步推進（圖源：新華社） 中評社北京3月24日電／據中央紀委國家監委網站報導，“社區事務受理服務中心在對重殘無業人員動態管理的制度方面要進一步完善，確保救助資金發放到位。”日前，上海市寶山區高境鎮“境聚裡”監督員們在開展社會救助資金發放和使用情況專項監督時，及時向鎮紀委監察辦反映了發現的問題。隨後，鎮紀委監察辦經研究，向該中心制發了監察建議書，督促其健全完善相關管理制度。



針對高境鎮監督渠道較為分散、監督力量相對薄弱的情況，鎮紀委監察辦積極參與寶山區完善基層監督體系試點工作，打造“境聚裡”監督平台。該平台整合調配現有監督資源，逐步吸納社區志願者、鎮屬單位紀檢員、行風政風監督員等各類監督力量，“近距離”開展監督，提升監督質效。



為統籌用好市、區和街鎮三級監督資源，2023年以來，上海市紀委監委立足破解基層監督實踐難題，建立“區統籌抓街鎮促村居”工作機制，在靜安、閔行、寶山三區試點先行，其他區探索跟進，通過制定下沉監督任務清單、街鎮紀（工）委監察辦履職清單、村居黨組織小微權力清單等對街鎮紀檢監察工作進行規範和明確，綜合運用提級監督、片區協作監督、“室組地”聯合監督、“巡街鎮帶村居”等方式，打通基層監督“最後一公里”。2023年，該市共查處群眾身邊腐敗和作風問題342起，給予黨紀政務處分456人。



試點地區紀委監委結合區域實際，分類分片指導街鎮開展試點工作，統籌出台區級層面加強基層監督相關制度機制。寶山區紀委監委制定印發《關於建立健全“區統籌抓街鎮促村居”工作機制 推動完善基層監督體系的實施意見（試行）》，聚焦區、街鎮、村居三級責任落實，明確3個方面15項工作措施，著力構建“區級＋街鎮”的基層監督制度體系。靜安區紀委監委建立紀檢監察力量下沉包聯工作機制，採取分級包聯方式，由區紀委監委包片、街鎮紀（工）委監察辦管面、村居監督力量到點，明確包聯對象、包聯方式、重點任務和反饋機制，貫通三級監督網絡，推動包聯工作深抓實做。



為破解基層紀檢監察組織力量薄弱、相對分散、能力不足、人情干擾等問題，相關區紀委監委多措並舉，實現資源力量一體調配、工作任務一體推進。閔行區紀委監委將全區14個街鎮劃分成4個紀檢監察片區協作組，明確在交叉監督、聯動辦案、課題調研、機制建設等方面開展協作。2023年以來，召開片區協作會20次，舉辦街鎮紀檢監察幹部學習論壇5場，聯動監督7個項目，對18件問題線索開展“室地”聯動、片區協作辦案，立案28人。寶山區楊行鎮紀委監察辦依托基層聯網、部門聯通、監督聯動的“三聯”工作法，整合各基層黨組織紀檢員、村（居）務監督委員會、群眾代表等273名基層廉情監督員，構建82個基層監督小組，設立“清楊廉盟工作站”，將小微權力運行、“三務”公開、民生訴求辦理等作為監督重點。

