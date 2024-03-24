國際社會強烈譴責莫斯科近郊恐襲事件

3月22日，在俄羅斯莫斯科近郊克拉斯諾戈爾斯克市，應急人員在發生槍擊事件的音樂廳附近工作。（圖源：新華網） 中評社北京3月24日電／據新華社報導，22日晚，俄羅斯首都莫斯科近郊克拉斯諾戈爾斯克市一家音樂廳發生嚴重恐怖襲擊事件。截至目前，襲擊已造成至少143人死亡。事發後，多國政府和國際組織紛紛對該事件予以強烈譴責，對遇難者表示哀悼，向遇難者家屬表示慰問。



聯合國秘書長古特雷斯發表聲明，強烈譴責發生在莫斯科近郊的恐怖襲擊。聲明說，古特雷斯以最強烈的言辭譴責此次襲擊。古特雷斯向死者家屬以及俄羅斯政府和人民表示深切慰問，祝傷者早日康復。



聯合國安理會發表聲明，“以最強烈的措辭”譴責這起恐怖襲擊事件。聲明說，這是一起“令人發指和懦弱的”恐怖襲擊。安理會成員敦促所有國家積極同俄羅斯政府以及相關國家政府合作，追究恐怖襲擊實施者和支持者的責任，並將他們繩之以法。



歐盟外交事務與安全政策首席發言人彼得·斯塔諾在社交媒體上發文說：“歐盟對莫斯科發生的恐怖襲擊感到震驚。歐盟譴責任何針對平民的襲擊。我們的心與所有受影響的俄羅斯公民同在。”



法國總統府表示，法國總統馬克龍強烈譴責這起恐怖襲擊事件，法國向遇難者及其親屬以及俄羅斯人民表示聲援。法國外交部在社交媒體發文說，法國譴責這起令人發指的襲擊，必須對事件予以徹查，法國支持俄羅斯人民。



德國總理朔爾茨在社交媒體上表示：“我們譴責在莫斯科發生的針對無辜音樂會觀眾的恐怖襲擊。”



意大利總統馬塔雷拉對這起恐襲予以最強烈的譴責。他說，打擊一切形式的恐怖主義必須成為整個國際社會的共同承諾。意總理梅洛尼發表聲明說，意政府堅決譴責這起恐襲。

