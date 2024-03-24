博物館景區門票定價為何談“漲”色變？

中評社北京3月24日電／據工人日報報導，2023年8月底，當地發布《三星堆古蜀文化遺址博物館景區門票定價方案（徵求意見稿）》意見建議的公告，擬漲價48元。目前，公開征集意見建議已有半年之久，價格調整方案仍未確定，原因為何？



“公開征集意見建議後，我們將召開聽證會，最終的門票價格調整會進一步向市民和遊客公布……”針對三星堆古蜀文化遺址博物館景區門票價格調整進展情況，四川省德陽市發展和改革委員會相關人員在來訪電話中作出如是回復。



2023年8月31日，德陽市發改委發布關於公開徵求《三星堆古蜀文化遺址博物館景區門票定價方案（徵求意見稿）》（以下簡稱方案）意見建議的公告，擬核定將三星堆古蜀文化遺址博物館景區門票價格從72元／人·次調整為120元／人·次。一時間，社會大眾討論熱烈。記者近日瞭解到，公開征集意見建議已經歷時半年之久，價格調整方案仍懸而未決。



近年來，不少博物館景區都曾因調整門票定價引發熱議，其中湖南湘西鳳凰古城、江西婺源景區、江蘇揚州瘦西湖等一度深陷輿論漩渦。社會大眾對博物館景區門票定價為何談“漲”色變？



三星堆票價擬調整引爭議



“還沒來得及看就要漲價了，漲幅也太高了。”在網絡平台上關於三星堆票價調整的討論中，有不少反對聲音，認為其“爆紅”過後漲價，存在“宰客”嫌疑。



事實上，此次三星堆價格調整，是德陽市發改委進行深入成本調查後，結合經濟社會發展水平和景區運營成本，兼顧遊客承受能力，參照國內同類景區門票收費標準擬定的方案。

