庫克：蘋果將繼續投資中國市場

（圖源：澎湃新聞） 中評社北京3月24日電／據澎湃新聞報導，中國發展高層論壇2024年年會3月24日在釣魚台國賓館舉行開幕式，開幕式前美國蘋果公司CEO庫克在接受中新社獨家採訪時說，我很高興來到中國發展高層論壇，也很高興再次回到中國，我們將繼續投資中國市場。



（來源：澎湃新聞）