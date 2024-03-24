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庫克：蘋果將繼續投資中國市場
http://www.CRNTT.com   2024-03-24 11:47:57


（圖源：澎湃新聞）
　　中評社北京3月24日電／據澎湃新聞報導，中國發展高層論壇2024年年會3月24日在釣魚台國賓館舉行開幕式，開幕式前美國蘋果公司CEO庫克在接受中新社獨家採訪時說，我很高興來到中國發展高層論壇，也很高興再次回到中國，我們將繼續投資中國市場。

　　（來源：澎湃新聞）

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