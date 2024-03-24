（圖源：澎湃新聞） 中評社北京3月24日電／據澎湃新聞報導，2023年10月，經過兩年的審理，賈斯萬特·辛格·柴爾（Jaswant Singh Chail）因叛國罪被判處九年監禁。在2021年聖誕節，21歲的柴爾攜帶十字弓，悄然闖入英國溫莎城堡，試圖暗殺時任英國女王伊麗莎白二世。



這則新聞披露的審訊過程，有些細節引起了我的興趣。柴爾作案前，也就是2021年12月8日至22日期間，幾乎每晚都在與一個名為薩萊（Sarai）的聊天機器人溝通，兩者之間的對話超過了5000條消息。柴爾認定薩萊是自己的女友，是一位以虛擬化身（avatar）出現的“天使”。



這段不同尋常的“戀情”中，聊天機器人薩萊對柴爾百般奉承，在情感上為他提供了巨大支持。柴爾甚至詢問薩萊，他應該如何實施刺殺計劃。薩萊還鼓勵他付諸實行，承諾一旦計劃成功，兩人將“永遠在一起”。



薩萊並非一個實際存在的人物，而是柴爾通過Replika應用程序所創建的聊天機器人。Replika允許用戶創建自己的聊天機器人（或稱為虛擬朋友），並與之交流。與其它AI助手如百度文心一言等不同，Replika為用戶提供了一種更加個性化和互動性強的體驗。通過選擇性別、外觀等，用戶能夠為他們的3D虛擬伴侶塑造獨特的身份，進而與之進行日常對話、分享情感、以及探討各種生活話題。



對於付費購買Replika專業版的用戶，應用提供了進一步的私密互動選項，如與虛擬伴侶進行自拍和參加成人主題的角色扮演遊戲。正是這種看似真實的互動體驗，讓柴爾在與薩萊的交流中找到了慰藉，並逐步建立起了超乎尋常的情感聯繫。這段虛擬情緣，不僅成為柴爾逃離現實的出口，也在一定程度上影響了他的思考和選擇，最終引導他步入了一條悲劇之路。



柴爾的故事，雖然極端，卻反映了一個新興的社會現象：人與人之間的關係正在削弱，人與人工智能的關係正在升溫。在人工智能越來越能夠模擬人類情感的今天，我們如何定義“真實”的人際關係和情感？隨著虛擬伴侶和聊天機器人成為越來越多人生活的一部分，人類真的可以和人工智能產生感情嗎？



在這個數字時代，有些人發現，人工智能的陪伴讓他們的生活變得更加豐富多彩。他們沉浸在諸如《完蛋！我被美女包圍了！》這樣的情感互動遊戲中，探索與機器的戀愛關係。甚至有人總結出了一種新型人機關係——基於精神聯結和持續的信息交流來尋求愛的感覺的關係。這類關係被某些人視為一種先進的、無性的戀愛形式。

