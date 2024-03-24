網評：拜登無力脫困境　歐洲憂特朗普勝選

中評社北京3月24日電／網評：拜登無力脫中東困境 歐洲擔憂特朗普勝選



來源：大公報 作者：周八駿



儘管美國掀起“逆全球化”運動，使全球產業鏈供應鏈被空前嚴重地斷裂，但是，全球重要地緣政治熱點相互激蕩，美國國內政治與國際政治相互影響，愈演愈烈。



2024年3月14日，美國參議院多數派領袖、民主黨資深政客查克.舒默（Chuck Schumer），以“美國最高級別的猶太裔民選官員”身份，在參議院發表演講，以罕見嚴厲的措辭，指責以色列總理內塔尼亞胡是“中東和平的主要障礙”，呼籲以色列換屆選舉，建立新的政府領導層。



同一天，美國財政部網站顯示，美國制裁3名在約旦河西岸的以色列定居者，以及2個以色列人的定居者哨站（Israeli settler outposts）。



拜登在2月1日簽署行政命令，制裁4名猶太定居者。以色列總理內塔尼亞胡不為所動，以軍依舊殘殺加沙無辜平民。面對全球越來越多國家包括美國的盟國越來越強烈譴責以內塔尼亞胡為首的以色列戰時內閣，拜登及其所在的民主黨，不得不採取進一步行動，查克.舒默遂公開敦促以色列重選總理。尤其令人震驚的是，3月15日，拜登表示他認為舒默“講得好”，表達了許多美國人對以色列的“嚴重關切”。



美難把內塔尼亞胡趕下台



清醒瞭解中東局勢和以色列國內政治者皆明白，即使拜登公開施壓和暗地活動相結合，也很難把內塔尼亞胡趕下台。拜登和民主黨所面對的是一個難以解脫的困局：既不敢得罪對美國政治擁有舉足輕重影響力的猶太人集團，又不敢漠視美國國內親阿拉伯和伊斯蘭教的選民。拜登政府內外交困，令特朗普重主白宮的概率，大於拜登連任的可能性。

