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彭麗媛在湖南長沙調研基層結核病防治工作
http://www.CRNTT.com   2024-03-24 11:47:12


彭麗媛教授在長沙市雨花區健康教育館調研（圖源：澎湃新聞）
　　中評社北京3月24日電／據澎湃新聞報導，近日，世界衛生組織結核病／艾滋病防治親善大使彭麗媛在湖南長沙雨花區洞井街道，調研基層結核病防治工作。國家衛生健康委副主任、國家疾控局局長王賀勝，湖南省委常委、常務副省長張迎春參加調研活動。

3月24日是第29個世界防治結核病日。我國的宣傳主題是“你我共同努力，終結結核流行”。
 


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