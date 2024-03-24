彭麗媛在湖南長沙調研基層結核病防治工作

彭麗媛教授在長沙市雨花區健康教育館調研（圖源：澎湃新聞） 中評社北京3月24日電／據澎湃新聞報導，近日，世界衛生組織結核病／艾滋病防治親善大使彭麗媛在湖南長沙雨花區洞井街道，調研基層結核病防治工作。國家衛生健康委副主任、國家疾控局局長王賀勝，湖南省委常委、常務副省長張迎春參加調研活動。



3月24日是第29個世界防治結核病日。我國的宣傳主題是“你我共同努力，終結結核流行”。

