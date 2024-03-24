網評：維護國安必答題　香港交出滿意答卷

中評社北京3月24日電／網評：維護國安“必答題” 香港交出滿意答卷



來源：大公報 作者：衛昕



3月19日，香港特區立法會全票通過《維護國家安全條例》，條例將於今日刊憲生效。基本法第23條的歷史使命終於完成，這是香港的歷史時刻，是香港等待了26年8個月零19天的歷史時刻，更是香港特區履行憲制責任、譜寫由治及興新篇章的光榮時刻。筆者作為這一歷史時刻的見證者，在倍感激動、倍受鼓舞的同時，也有幾點體會想與廣大的市民朋友分享。



一、立法義不容辭，履行憲制責任



制定條例是香港特區履行香港基本法、全國人大“5.28”決定和香港國安法明確規定的憲制責任和法定義務的重要舉措，是香港特區應對國家安全風險挑戰、完善維護國家安全制度體系的“必答題”。維護國安立法已經拖延太久，近年來反中亂港勢力借非法“佔中”、修例風波等社會動亂事件，行禍港亂港、妄圖顛覆國家之實。許多危害國家安全的行為已充分暴露在廣大市民面前，這使維護國安立法更顯急迫性和重要性。中央尊重“一國兩制”，對香港特區高度信任，透過基本法第23條授權香港特區自行立法維護國家安全，廣大香港同胞當家作主的民主權利得到體現，充分彰顯“一國兩制”、“港人治港”、高度自治的制度優勢。



香港特區的行政、立法機關必須以高度的政治自覺和實際行動，回報中央信任和市民期望。這是“必答題”，不是“選答題”。依法制定《維護國家安全條例》，符合特區憲制秩序，且與香港國安法緊密銜接，從而確保香港特區依法享有的高度自治權，並繼續保障廣大市民的言論、新聞、出版、結社、通訊自由和宗教信仰自由等權利。筆者相信，條例護國安、守“兩制”的根本屬性，必將護航香港“一國兩制”行穩致遠，維護香港長期繁榮穩定、長治久安。

