我會記住這次旅程——德遊客感受中國精彩

3月20日，德國遊客馬克西米利安在北京天壇公園參觀游覽。（圖源：新華網） 中評社北京3月24日電／據新華社報導，“這是一次很棒的旅行，期待今後能去更多的中國城市看一看。”北京天壇祈年殿前，21歲的德國遊客馬克西米利安興奮地說。



春暖花開的美好時節，北京迎來350位來自歐洲的德語入境遊客，他們搭乘德國籍郵輪阿塔尼亞號來到中國，並在上海、北京、江蘇等地參觀游覽。



登上長城，欣賞氣勢磅礴、雄偉壯麗的景色；漫步頤和園，觀賞古建與春花交相輝映的別樣景致；參觀天壇公園，感受燦爛的中華文明……3月20日，遊客們在北京踏上了世界文化遺產探訪之旅。



“感覺一切像是在夢中。”馬克西米利安告訴記者，他小時候就希望有一天能親眼見到中國長城。“終於來到了長城，那裡的每一塊磚都很有歷史，未來我也會記得這次旅程。”



70歲的德國遊客尤塔第一次來到中國，游覽過程中，她頻頻舉起手機拍照記錄。“天氣很好，我看到了獨具特色的中國建築，也品嘗了中國美食，一切都讓我感到很舒服。”



“作為郵輪的接待方，我們精心策劃了多個半日、一日及夜游產品，打造具有中國特色的文化之旅。”中青旅國際旅遊有限公司副總經理胡繼英說。



胡繼英介紹，3月19日，搭載著一千多名德語遊客的阿塔尼亞號郵輪停靠在上海吳淞口國際郵輪港。當晚，部分遊客搭乘高鐵抵達北京，並在20日參觀後返回上海。



“此次全船客人基本都能享受中國對德國、瑞士和奧地利籍客人的最新免簽政策，極大地便利了客人的旅遊規劃。”胡繼英說。

