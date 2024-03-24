﻿海南商會換屆　積極拓展瓊港經貿

香港海南商會昨晚舉行第53屆會董就職典禮暨春節聯歡晚宴，一眾嘉賓在台上合照。（圖源：大公報） 中評社北京3月24日電／據大公報報導，香港海南商會昨晚舉行第53屆會董就職典禮暨春節聯歡晚宴。會長潘家德致辭時表示，為了支持家鄉經濟建設，商會同仁帶頭回鄉投資興業，為海南自貿港建設擔當超級聯絡人，積極促進瓊港經貿來往。商會並捐贈300多萬元予海南大學，以實際行動支持家鄉教育事業。



潘家德指出，香港一直是海南最主要的外資來源地，也是海南最大的服務貿易夥伴，海南自貿港建設以來，瓊港兩地經貿、科技、文化、旅遊等領域往來密切，誠邀香港和海外企業以及個人到海南自貿港投資，抓住千載難逢的機遇，開啟事業新篇章。



“蓬勃海南奔湧無限機遇，璀璨香江呼喚大有作為。”中國科學院院士、海南省政協副主席、海南大學校長駱清銘致辭時指出，希望商會在潘家德會長帶領下，新一屆會董不忘初心，繼續立足香港，面向海南，發揮橋梁和紐帶作用，推動更多好企業、好項目來海南發展。



商務及經濟發展局副局長陳百里致辭表示，“一國兩制”下的香港作為國際金融中心、貿易中心、航運中心，要做好“引進來，走出去”的雙向平台角色，希望能幫助內地省市，包括海南省，透過香港的專業服務和金融服務，跑出去，與國際接軌，另一方面通過香港的國際網絡，將海外的人才、投資和項目經香港帶到內地。



香港中華總商會會長蔡冠深相信，香港海南商會會繼續秉承創會宗旨和優良傳統，與時俱進，配合國家“一帶一路”戰略，抓住粵港澳大灣區建設以及海南自貿港建設的大好機遇，發揮百年商會的人脈關係，作出積極貢獻，邁向更輝煌的明天。



出席典禮的嘉賓包括中央政府駐港聯絡辦社團聯絡部副部長、一級巡視員餘學傑，海南省委統戰部副部長、省工商聯（總商會）黨組書記林勝，以及約400位社會各界人士等。