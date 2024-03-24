國產大模型Kimi能否如願“登月”？

中評社北京3月24日電／據經濟日報報導，近日，能一氣吞下200萬字的國產大模型Kimi爆火，引燃人工智能領域新一輪投資熱情。Kimi由成立僅一年的人工智能初創公司月之暗面（Moonshot AI）研發，公司創始人楊植麟多次用“登月”來描繪他的通用人工智能（AGI）夢想。Kimi能否如願“登月”？



一看目標是否遠大。



通用人工智能，指具備與人類同等智能或超越人類的人工智能。短短幾年前，大部分人還認為通用人工智能是一個遙不可及的目標。一年多前，美國公司OpenAI的ChatGPT產品引爆人工智能大模型熱潮，讓不少人覺得通用人工智能實現在望，大模型賽道出現百舸爭流盛況。截至2023年年底，我國累計發布了200多個人工智能大模型。大模型的巨大投入和高風險，讓一些業內人士持觀望批評態度。甚至有人認為國內大模型與美國差距太大，跟不上，白燒錢，不如採取底層技術搭美國便車、用開源大模型做應用層創新的跟進策略。



盲目燒錢一哄而上，誠然不可取。然而樹無根不長，人無志不立。如果將實現通用人工智能比作登月工程，ChatGPT並未登上月球，而是跟其他大模型一樣處於火箭原型測試階段。大模型爆火一年多來，中美之間的實際差距在縮小，我們完全沒必要輕言放棄。瞄准人工智能領域的第一性原理，通用人工智能就是核心，第一個拿到AGI門票的公司可以從那一刻起降維打擊，實現贏家通吃。月之暗面公司以初生牛犢不怕虎的精神志指“登月”，堪稱目標遠大，值得期許。



二看特長是否突出。



人工智能也需要差異化競爭。月之暗面公司精準把握用戶需求和應用場景，打造出具有記憶點的產品Kimi智能助手，引領了人工智能的“長文本”時代。OpenAI官方去年11月發布的GPT－4 Turbo支持128k上下文，大約相當於10萬漢字。而Kimi智能助手在去年10月首次亮相時，就可支持20萬漢字的無損上下文長度，是大模型產品裡這一單項能力的冠軍。僅僅5個月後，月之暗面公司就宣布把Kimi的這一能力提升到了全新的數量級200萬漢字。

