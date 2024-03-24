甘肅：嚴查酒駕醉駕背後問題

中評社北京3月24日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，甘肅省紀委監委會同有關部門出台《甘肅省黨員和公職人員酒駕醉駕及背後“四風”問題發現處置協作機制（試行）》，通過身份全面排查、線索即時移交、同步並行核查、細化取證要求、重點案件提級等措施，著力增強發現處置黨員和公職人員酒駕醉駕及背後“四風”問題的及時性、精準性、有效性，提升多部門聯動處置的規範化法治化正規化水平。



“數據顯示，近年來，全省黨員和公職人員酒駕醉駕問題比較突出，從查處情況看，酒駕醉駕越往基層情況越突出，單純酒駕醉駕行為占比較大，因此，對黨員和公職人員酒駕醉駕背後的‘四風’等違紀違法行為深挖徹查意識要加強，查處力度要加大。”甘肅省紀委監委有關負責同志表示。



酒駕醉駕背後問題發現的概率與人員身份甄別、問題線索移送速度密切相關。此次出台的協作機制共設置三重篩查程序，即公安機關交警部門現場核查、派駐公安機關紀檢監察機構再次核查、同級黨委組織部門和人社部門深入比對。通過多部門聯動排查，確保酒駕醉駕對象身份核查全面快速準確。



“以往，公安司法機關在作出行政處罰決定、刑事處罰判決（決定、裁定）後，才向紀檢監察機關移交黨員和公職人員酒駕醉駕問題線索，容易錯失核查有利時機，導致背後‘四風’問題取證困難。”甘肅省紀委監委有關負責同志介紹，通過快速移送問題線索，紀檢監察機關對“四風”問題的核查和公安機關對酒駕醉駕違法犯罪行為的調查偵查同步並行開展，明確要求公安機關交警部門、派駐公安機關紀檢監察機構在核實酒駕醉駕對象黨員和公職人員身份後，應在5個工作日內向同級紀檢監察機關移交問題線索，推動深挖徹查背後的“四風”問題。



對於核查黨員和公職人員酒駕醉駕背後“四風”問題線索時，甘肅省紀委監委要求做到“七查清”，即查清飲酒時間地點、飲酒原因、所駕車輛產權歸屬、參與人員、酒水名稱數量、費用來源、支付渠道，重點核查是否存在違規吃喝、違規使用車輛、違規收送禮品禮金等問題。對黨員和公職人員酒駕醉駕發生交通事故、各級領導幹部等“關鍵少數”酒駕醉駕以及酒駕醉駕背後“四風”問題突出的，省市兩級紀委監委掛牌督辦或直接提級核查。

