大連市台資企業按下發展“加速鍵”

大連天源工業有限公司（大連市台辦供圖） 中評社北京3月24日電／據中國台灣網報導，新春伊始，在大連“建設近悅遠來的營商環境標杆城市”利好政策舉措的影響和帶動下，眾多在連台資企業紛紛按下“加速鍵”，搶先抓早、奮楫爭先，以“開工即衝刺”的姿態，全力奮進首季“開門紅”，努力實現全年“滿堂彩”。



作為主營閥門等工控產品銷售服務的台資企業，大連保稅區路邁順國際貿易有限公司發動全體員工努力開拓新業務，尋找新客戶，搶占新市場。公司總經理、大連市台企協會會長韓志強表示，開年市場需求旺盛，公司第一季度訂單充足，預計今年營業額會有較大提升，企業發展再上新台階。韓志強感謝大連市台辦持續優化涉台營商環境、依法維護台商合法權益、助力台企平穩發展，為台企融入並參與大連“六個建設”目標任務提供了有力支持。



位於瓦房店市的大連天源工業有限公司生產車間一片忙碌景象，設備高效運轉，員工幹勁十足。顔永明總經理說：“目前，公司經營狀況良好，產能持續擴大，訂單交付及時，一季度可實現鏈條產量650噸。年內公司將加大技術研發投入，深化產研融合，加快融入新質生產力，提升企業競爭力。我對企業未來的發展充滿信心，相信今年業績能夠穩步增長。”



在大成宮產食品（大連）有限公司的生產車間，一條條生產線有序運轉，工人們正在有條不紊地進行加工、檢驗、包裝等工作，生產形勢喜人。公司負責人表示，由於公司產品種類齊全、市場認可度高、銷售渠道豐富，2023年實現營收1.96億元，年產熟食品突破1.5億噸，同比分別增長28%和31%，企業上繳稅費1600多萬元，實現經濟和社會效益的“雙提升”。今年年初公司已投入5000萬元擴建廠房，將加快設備更新、提高生產效能、降低經營成本、加強品質管理，為市場提供更營養更安全的特色產品，為大連實現全面振興新突破作出更大貢獻。



據介紹，年初以來，大連市台辦深入開展台資企業走訪活動，主動問需求、熱情送服務，為台資企業鼓士氣、添動力、增活力，取得良好成效。大連市台辦將以“益企服務·‘政’在同行”為主題，每季度分片區舉辦“稅政護企、金融助企、送法進企、人才強企”等系列活動，邀請稅務、金融、司法及人社等相關部門宣傳解讀政策法規，助力台企“知懂用享”惠企政策，推進同等待遇落地生效、應享盡享。深入開展“益企行·面對面”台資企業走訪服務月、“益企行·看大連”等系列活動，調研問計、走訪問需，精準對接服務企業。充分發揮涉台司法服務顧問團作用，妥善調處信訪訴求，高效化解涉台糾紛，依法維護台商台企合法權益，努力讓台商台胞在大連投資放心，工作順心，生活舒心。（中國台灣網、大連市台辦聯合報導）