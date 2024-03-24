北京平穀：對症下藥助力幹部成長

中評社北京3月24日電／據中央紀委國家監委網站報導，今年以來，北京市平穀區紀委監委聚焦科級幹部，開展專項行動，採取精準畫像、強化監督、開展警示等方式，加強對幹部的教育監督管理，助力幹部成長成才。



“我們把精準識別重點監督對象作為這次專項行動的關鍵之一，明確重點監督對象，精準發力，推動專項行動落實到位。”區紀委監委黨風政風監督室相關負責同志表示。



該區紀委監委經過深入調研，明確行政審批、執法檢查、資金管理、工程建設等重要科室負責人作為重點監督對象。同時，綜合新提拔任用的科級幹部從事業務與區委區政府中心工作密切相關、承辦接訴即辦訴求較多等，確定重點監督對象人選。第九派駐紀檢監察組在梳理重點監督對象時，發現某單位“接訴即辦”工單存在問題，由於該單位“接訴即辦”的工作人員混淆了兩家名稱相似的企業，耽誤訴求人退費事宜。派駐組以問題為導向，將該崗位工作人員劃為此次重點監督對象範圍內，強化履職盡責，推動解決群眾訴求。截至目前，已匯總形成了涉及76家單位800餘名科級幹部的重點監督對象數據庫，並進行動態更新。



各級紀檢監察組織在鎖定重點監督對象後，立即開展一輪談心談話，通報監督要求，嚴格“四必談”，重要時間節點必談、新任職中層幹部必談、出現苗頭性傾向性問題必談、群眾反映強烈的必談，進一步明確紀律要求，指出勤廉風險，強化底線意識和責任意識。



與此同時，該區各級紀檢監察組織加大對重點監督對象履職情況及工作作風的監督檢查。第六派駐紀檢監察組在監督檢查中發現某單位問題頻發，進一步深挖根源、剖析原因，發現與一名重點監督對象長期在一個崗位任職產生惰性心理有關。派駐組第一時間將有關情況向該單位黨組進行反饋，建議調整長期任職同一崗位的幹部，充分激發幹部幹事創業活力，提振幹部精氣神。該單位黨組舉一反三，對多名重點監督對象進行輪崗交流，持續強化對幹部的教育管理監督，防止此類問題發生。



“通過參加旁聽庭審，使我深受警醒，莫伸手，伸手必被捉。一定要牢記黨紀國法，高標準嚴要求完成各項工作任務。”在參加區紀委監委組織的旁聽庭審後一名重點監督對象表示。

