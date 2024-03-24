蘇州：多措並舉護好群眾養老錢

中評社北京3月24日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，江蘇省蘇州市吳江區“數字民政”系統不時彈出預警信息。“這些預警信息由區民政局核實後處置，並由派駐紀檢監察組督辦，目前已督促相關養老服務企業整改並追回資金。”吳江區紀委監委有關負責同志說。



此前，該區紀委監委開展監督時發現，一些養老服務機構在提供居家養老服務過程中存在虛假工單、服務時長不足、質量不高等問題，多次被老人家屬投訴。經查，該區民政局養老服務科原負責人陳某收受有關企業好處費後，未能履行監管職責。最終，陳某受到開除黨籍、開除公職處分。



蘇州市老年人口基數大，人口老齡化程度高。養老服務涉及面廣，事關群眾切身利益。該市紀委監委成立調研組，分赴民政、衛健等職能部門和養老機構、居家養老服務企業等開展實地調研座談，摸排該領域存在的突出問題。同時，在“蘇周到”APP上線養老服務監督專欄，動員全市7000餘名基層廉勤監督員對護理院、助餐點等各類養老服務點位開展全覆蓋走訪，廣泛進行問卷調查，收集群眾關於養老領域的問題訴求。



在綜合研判調研走訪、日常監督等情況後，蘇州市紀委監委緊盯養老惠民政策落實、資金使用等方面，在全市部署開展養老服務領域專項監督，強化“室組地”聯動，嚴肅查處虛假服務、虛報冒領等背後的責任、作風和腐敗問題，推動職能部門認真履職、加強監管，保障老有所養、老有所依。



常熟市民政局原副局長王某某將分管的養老項目作為籌碼，在推薦相關企業承接護理院物品供應等業務時，“順帶”讓老板們報銷發票、負擔其家屬社保。為彌補炒股虧損，他還私下與一家養老服務企業老板接觸，以親人生病住院為由借款10萬元，然後在一個居家養老服務第三方監管項目中，利用職務便利，幫助該老板順利中標。不久前，王某某因涉嫌受賄犯罪被移送司法機關。



結合這些個案發現的問題，蘇州市紀委監委深化大數據運用，既通過數據抓取、碰撞比對循線深挖，又督促用好信息化手段規範權力運行。截至目前，蘇州全市共立案查處養老服務領域違紀違法案件49件，採取留置措施6人，給予黨紀政務處分25人，挽回經濟損失840餘萬元。

