鄭州：學用結合強本領

中評社北京3月24日電／據中央紀委國家監委網站報導，“每次談話、每份筆錄都來不得半點馬虎”“要對每個案件深耕細作、做出精品”……3月19日下午，在今年首期“紀檢監察實踐課堂”上，河南省鄭州市二七區紀委監委年輕幹部羅印、賈倩倩現場分享工作感悟。



從今年3月開始，二七區紀委監委創新開展“抓規範、促提升、建新功”行動，開辦“紀檢監察實踐課堂”“執紀執法小課堂”。課程突出實務實用，涵蓋紀檢監察業務知識講解、案例分析、經驗分享及思想交流，力求管用、解渴。“由於都是身邊同事，互動交流沒有障礙，你提我答的方式讓學員更有親切感。”二七區委常委，區紀委書記、監委主任王海玲介紹，實踐課堂，就是為了讓工學兩手抓、兩不誤、兩促進，為推動全區紀檢監察工作高質量發展提供不竭動力。



同時，二七區紀委監委以學習開局，綜合運用領學、促學、督學機制，堅持集中學習和個人自學相結合，制定年度學習計劃和每周學習安排，運用專家講學、班子領學、支部研學等方式，培養幹部養成自覺學習的良好習慣，幫助幹部提升履職能力。



突出以學促幹、學用結合，二七區紀委監委注重讓紀檢監察幹部在監督執紀問責一線磨礪本領，切實把學習成果轉化為正風肅紀反腐的具體實踐。區紀委監委第八紀檢監察室近日到中建七局安裝公司鄭州金水河項目部，監督調研優化營商環境，聯合開展廉潔風險防控。該區紀委監委駐區城管局紀檢監察組運用研學所得開展精準監督，發現問題7個，開展“回頭看”5次，督促查處瓶裝燃氣違規經營點2個。



（來源：中央紀委國家監委網站）