金觀平：新動能有力支撐經濟向好

中評社北京3月24日電／據經濟日報報導，國家統計局日前發布數據顯示，今年前2個月，新動能新優勢不斷培育壯大，具有高科技、高效能、高質量特徵的行業發展向好，智能化、綠色化產品較快增長。這表明新質生產力在實踐中加快培育和壯大，展示出對高質量發展的強勁推動力和支撐力。



今年前2個月，規模以上高技術製造業增加值同比增長7.5%，比上年12月份加快1.1個百分點。與此同時，新動能領域投資也保持較快增長。我國產業轉型升級成效明顯，經濟結構的優化、創新動力的激發進入了收穫期和穩定發展期。



今年的《政府工作報告》強調，鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢。目前，新能源汽車產銷量占全球比重超過60%。以新能源汽車為代表的優勢產業正積極把握新一輪技術革命和產業變革機遇，加強技術創新和換道技術布局，持續深化國際合作，不斷鞏固和擴大發展優勢。



新質生產力的特點是創新，關鍵在質優，本質是先進生產力。從細分行業看，今年前2個月，半導體器件專用設備製造行業增加值增長41.2%，集成電路製造增長21.6%……這些高速增長的細分行業都具有高科技、高效能、高質量特徵，代表著高端化、智能化、綠色化方向，正是培育新質生產力的重要領域。



向新質生產力要增長新動能。尋求推動高質量發展的著力點，推動生產力迭代升級，促進國民經濟良性循環，鞏固和增強經濟回升向好態勢。要充分發揮創新主導作用，以科技創新推動產業創新，加快推進新型工業化，提高全要素生產率，不斷塑造發展新動能新優勢。



向新產業要增長新動能。新興產業和未來產業是大國博弈的重要陣地，不僅要鞏固擴大新興產業領先優勢，激發湧現更多技術含量高、品牌影響大、國際競爭力強的“中國製造”名片；也要加快開辟量子技術、生命科學等未來產業新賽道，構築一批未來產業高地。但不能忽視、放棄傳統產業，要依靠轉型升級，催生出傳統產業的新質生產力，重塑競爭新優勢。



向新消費要增長新動能。當前，新型消費快速增長，要不斷夯實數字底座，優化消費環境，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨“潮品”等新的消費增長點，壯大數字消費，推廣綠色消費。同時，有效推進以舊換新，穩定和擴大智能網聯新能源汽車、電子產品等傳統消費，為消費增長提供新動力。



（來源：經濟日報）