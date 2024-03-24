歐盟欲加大援烏力度　但內部存分歧

中評社北京3月24日電／據新華網報導，為期兩天的歐盟峰會22日在比利時首都布魯塞爾結束。為烏克蘭提供更多軍事援助和提升歐洲國防能力是此次峰會的焦點議題。然而，各方未能就如何為這兩項事宜籌備資金達成一致意見。分析人士指出，援烏和國防問題可能進一步加劇歐洲國家間的矛盾，同時或令歐洲更加難以走出當前的安全困境。



軍援問題存爭議



本次峰會議題包括移民、歐盟改革等，但對烏軍援和歐盟國防是焦點。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利說，本次峰會最重要的話題都與外交、安全和國防有關。



在對烏軍援方面，峰會公報說，烏克蘭急需防空系統、彈藥和導彈，“鑒於局勢的緊迫性”，歐盟及其成員國將加快並加大力度向烏克蘭提供“一切必要的軍事援助”。博雷利表示，自烏克蘭危機2022年2月升級以來，歐盟已向烏克蘭提供了310億歐元的軍事援助，今年計劃再為烏提供200億歐元軍援。



但是歐盟內部就對烏軍援並非意見一致。匈牙利和斯洛伐克均表示，軍援烏克蘭無助於解決當前危機。斯洛伐克總理菲佐20日在歐盟峰會召開前直言，此次峰會將重點討論的不是烏克蘭如何獲得和平，而是如何獲得武器。“我們將在布魯塞爾磋商，討論烏克蘭問題好幾個小時，但（會上）絕不會提到‘和平’，只會談‘戰爭’‘武器’‘彈藥’。”



瑞典跨國和平與未來研究基金會創始人揚·奧貝裡告訴新華社記者，過去兩年，歐盟打破了自己設定的所有限制。外交思維不復存在，只剩下軍事思維。如此下去，通過談判解決烏克蘭危機並實現和平將越來越不可能。



“武器無法解決歐洲安全困境，也無法帶來持久和平”，奧貝裡說。

