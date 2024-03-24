預制菜要吃得安全明白

中評社北京3月24日電／據經濟日報報導，近日，隨著“315”晚會上槽頭肉梅菜扣肉的曝光，預制菜再次被推上了風口浪尖。這不是預制菜第一次登上熱搜。過去一年裡，圍繞預制菜的爭議一直沒有中斷過。



只需簡單加熱即可食用，省時省心省力，這是預制菜俘獲年輕消費群體最重要的一個原因。然而伴隨其“野蠻”生長，各種質疑也紛至沓來。江蘇省消保委發布的2023年消費投訴和消費維權輿情分析報告顯示，預制菜已成為2023年投訴的熱門問題。一半是海水一半是火焰，消費端口碑兩極分化表明，站上餐飲新風口的預制菜還有諸多消費痛點亟待解決。



對於預制菜，消費者最擔憂的莫過於食品安全問題。預制菜從原材料到加工再到售出，時空跨度較長，涉及環節眾多。在此過程中，選材是否新鮮、加工環境是否潔淨、冷鏈運輸是否有保障等，任何一個環節出現問題都會直接影響食品的安全性。為此，既需要整個產業鏈條的從業者們齊心協力，共同築牢預制菜安全底線，也需要盡快健全預制菜食品行業質量追溯體系，確保預制菜從生產到消費的每一個環節都安全可控。



在確保食品安全的同時，如何平衡高效便捷與健康美味是預制菜產業面臨的另一只“攔路虎”。相比即時烹飪，由於加工和儲存方式的特殊性，預制菜不可避免地犧牲一部分食材的新鮮度和口感，並造成一定的營養流失。不僅如此，為了特殊的味道和更長的保質期，一些低質預制菜高油高鹽高糖，甚至不惜加入大量防腐劑、添加劑等“科技與狠活”，更讓消費者顧慮重重。對此，預制菜企業要努力精進冷凍鎖鮮、貯藏、滅菌等技術，從根本上保障預制菜還原度、保鮮度的同時，不斷改進口味，將“方便菜”做成健康菜、美味菜。



有網友表示，不是不能接受預制菜，只是不能接受在不知情的情況下吃預制菜，“有種被欺騙的感覺”。許多受訪者之所以抵觸餐廳和外賣渠道的預制菜，主要原因在於商家沒有尊重消費者的知情權與選擇權。如果商家使用預制菜，不妨大大方方明示提醒，這既是對消費者知情權和選擇權的尊重，也是消解抵觸情緒、化解信任危機的必要舉措。



無規矩不成方圓。當前預制菜行業亂象頻生的另一個重要原因，是相關標準的缺失，導致預制菜生產過程缺乏統一規範，產品質量難以有效保障，從而制約了產業健康有序發展。守護“舌尖上的安全”，呼喚細致可控的預制菜產業國標早日出台，對預制菜生產、加工、運輸、微生物指標、添加劑指標等關鍵環節以及技術要素形成有力規制。

