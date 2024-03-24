中國發展高層論壇2024年年會亮點

中評社北京3月24日電／據央視新聞報導，為期兩天的中國發展高層論壇2024年年會將於今天（24日）上午在北京開幕。來自國際組織、世界500強企業、全球工商界的110多位嘉賓，將圍繞持續發展等話題進行交流和研討。目前現場情況怎麼樣？今年論壇有哪些亮點？



總台央視記者 宋菀：我現在是在釣魚台國賓館為大家帶來直播報導。再過一會，也就是今天上午9點，中國發展高層論壇2024年年會的開幕式即將在芳華廳舉行。在今早7點多我們來到現場之後，就看到有非常多的中外嘉賓正在陸續進場，我們能充分感受到他們對於此次論壇的熱切期待。



今年論壇主題為“持續發展的中國”



每年春暖花開的時候，我們都會迎來中國發展高層論壇，它是每年兩會後舉辦的首個國家級大型國際論壇。自2000年創辦以來，中國發展高層論壇已經成為推動中國與世界對話、合作的重要橋梁。今年是中華人民共和國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。在這樣一個重要的時間節點上，中國的發展與前景備受關注。因此，今年論壇中的各種議題和討論也將圍繞著“持續發展的中國”這一主題來展開。



首日活動安排緊凑 中外代表熱切期待



現在我手上拿的就是本屆論壇的日程安排，我們看到，今年論壇一共為期兩天，其中在論壇首日，也就是今天，除了開幕式和專題研討會之外，還有小組討論以及圓桌會，一共加起來有十幾場活動，整個持續時間是從早上9點一直到晚上八點半，可以說安排得非常緊凑。

