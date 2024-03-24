拓展動力電池多元市場空間

中評社北京3月24日電／據經濟日報報導，2023年我國汽車產業發展亮點紛呈。其中，新能源汽車持續較快增長，產銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛，同比增長35.8%和37.9%，連續9年位居全球第一。



高速增長的新能源汽車市場掀起了動力電池投資熱潮，加劇了行業內卷。目前國內電池廠、整車廠與其他跨界企業對外公布的合計規劃產能高達4800GWh。然而在需求端，預計到2025年，動力電池需求為1200GWh左右，相比企業規劃產能有明顯差距。對此，有觀點認為，動力電池產能過剩問題需要注意。



動力電池產能與市場需求之間存在動態平衡，適度的產能過剩是市場競爭充分化的一種體現。隨著動力電池市場競爭加劇，企業數量及產線利用率持續下降，行業面臨新一輪洗牌，留下來的將是具有高度競爭力的企業。



動力電池事關新能源汽車和新型儲能兩大戰略性產業。規模效應下，動力電池技術趨於成熟、成本持續下降，在此基礎上，還應進一步釋放動力電池市場應用潛力。



首先，我國汽車行業正處於電動化爬坡階段，未來汽車行業動力電池需求空間仍然巨大。目前，純電動乘用車平均續駛里程460公里，相比燃油車還有較大提升空間，動力電池仍有擴容需求。對於新能源商用車而言，2023年市場滲透率僅為11%，電動重卡市場滲透率更是不足4%。續航里程提升和商用車加速電動化勢必帶動單車電池需求不斷加碼。



中央提出要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢。《汽車行業穩增長工作方案（2023—2024年）》把“支持擴大新能源汽車消費”放在首位。2024年1月印發的《中共中央國務院關於全面推進美麗中國建設的意見》提出到2027年新增汽車中新能源汽車占比力爭達到45%。可以預見，在未來較長一段時期內，鋰電池在成本、性能等方面仍有較大進步空間，技術進步將帶動市場應用和需求增長，有助於市場供需達到新的平衡。



其次，日益興起的儲能市場消費潛力也不容忽視。2023年我國新型儲能產業呈現爆發式增長，新增新型儲能裝機接近50GWh，是2022年增量的3倍，其中鋰電池產品占比高達97%。在構建新型電力系統的大形勢下，我國風電、光伏發電裝機將持續快速增長。新型儲能建設周期短、選址簡單靈活、調節能力強，與新能源開發消納的匹配性更好，優勢逐漸凸顯，加快推進新型儲能技術規模化應用勢在必行。

