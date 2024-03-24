國家外匯局完善銀行卡境外交易外匯管理

中評社北京3月24日電／據國家外匯管理局網站3月22日消息，為貫徹落實中央金融工作會議精神，便利個人使用境內銀行卡進行境外交易，日前，國家外匯管理局發布《國家外匯管理局綜合司關於更新境內銀行卡在境外使用的商戶類別碼分類的通知》（匯綜發〔2024〕15號，以下簡稱《通知》），完善銀行卡外匯業務管理。《通知》自2024年5月1日起實施。



國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英就《通知》答記者問時介紹，銀行卡作為一種方便快捷的支付方式，在個人跨境消費支付中被廣泛使用。為支持和規範銀行卡境外使用，2004年國家外匯管理局依托各銀行卡清算機構的商戶類別碼（即根據經營行業類型對商戶進行分類的通用編碼，Merchant Category Code，以下簡稱“MCC”），對個人使用銀行卡境外交易實施分類管理。按照經常項目可兌換原則，MCC劃分為完全禁止、金額限制和完全放開三類：完全禁止類，不得交易，如賭博、槍支交易等；金額限制類，單筆交易不得超過5000美元，如不動產代理等；完全放開類，交易不受限制，主要為經常項下一般商品和服務消費。



王春英表示，目前，超過90%的MCC屬於完全放開類，個人出境旅遊、商務、留學所涉食、宿、行、購等經常項下交易，均可以使用銀行卡消費支付，並且不占用個人年度5萬美元便利化購匯額度。上述管理方式兼顧便利化和防風險，既提高了個人用卡便利性體驗，又有效防範了跨境資金流動風險。



近年來，境內外銀行卡清算機構新增了部分MCC。為此，國家外匯管理局發布《通知》，對新增MCC進行補充分類。



具體看，《通知》主要內容包括：一是更新銀行卡在境外使用的MCC分類。主要是將近年來各銀行卡清算機構新增的345個MCC進行補充分類後，納入現行有效的MCC分類目錄。二是優化MCC分類更新機制。會同銀行卡清算機構和相關發卡行跟進MCC調整情況，適時更新發布境內銀行卡在境外使用的MCC分類目錄。



王春英表示，《通知》不影響個人用卡和用匯的便利性。《通知》堅持經常項目可兌換原則，不改變現行MCC分類管理標準，也不涉及銀行卡外匯管理政策調整。此次新增的345個MCC，超過94%為完全放開類。經常項下的個人銀行卡境外消費支付相關的還款，可通過發卡行及銀行卡清算機構購匯，或使用自有外匯。同時，新增MCC補充分類不影響銀行對持卡人的服務。對於各銀行卡清算機構和發卡行而言，系統改造成本較低，也不會增加運營管理負擔。



下一步，國家外匯管理局將持續深化外匯領域改革開放，不斷完善銀行卡跨境交易外匯管理，便利和保障個人經常項目下的消費支付需求，維護外匯市場健康秩序。



（來源：證券日報）