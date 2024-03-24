中評社北京3月24日電／據中國證券報報導，石英股份3月22日晚間發布2023年年報。報告期內，公司共實現歸屬於上市公司股東的淨利潤50.39億元，同比增長378.92%，公司擬每10股轉增5股並派發現金紅利57元（含稅）。



Wind數據顯示，截至3月22日晚20時，A股共有314家上市公司對外披露2023年年報，257家計劃現金分紅，現金分紅成為上市公司利潤分配方案的“標配”。



淨利潤大幅增長



石英股份2023年年報顯示，報告期內，公司共實現營業收入約71.84億元，同比增長258.46%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約50.39億元，同比增長378.92%。主營業務分行業看，光源業務毛利率為44.22%，光伏業務毛利率為91.37%，光纖半導體業務毛利率為67.12%。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利57元（含稅），以資本公積金轉增股本，每10股轉增5股，不送紅股，剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。以上利潤分配預案需提交公司2023年年度股東大會審議。



主營業務分產品看，石英管棒毛利率為55.68%，比上年增加4.21個百分點；石英砂毛利率為94.22%，比上年增加14.76個百分點；石英坩堝毛利率為10%，增加0.78個百分點。



受益於下游半導體、光伏等行業快速增長的需求拉動，石英尤其是高純石英已經成為了行業內的“搶手資源”，石英資源的重要性也愈發被認可。公司憑借著在高純石英材料領域掌握的核心技術優勢，積極推進產能擴張，6萬噸／年高純石英材料項目順利完成，高純石英砂的規模再創新的歷史，銷售額實現歷史新高。2023年半導體板塊石英產品銷售實現了大幅增長，市場占有率不斷提升。



對於未來發展，石英股份表示，下一步，公司將繼續重點推進光伏石英材料、半導體石英材料、特種光源石英材料、光學石英材料、特種功能型等石英材料的研究，為高端石英材料市場提供更多石英產品解決方案，為企業未來發展提供充實的技術儲備和產品支撐；推進三期建設和高純石英砂擴產項目；加強國際化營銷隊伍建設。

