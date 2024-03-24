消費品以舊換新利企惠民

中評社北京3月24日電／據經濟日報報導，國務院日前印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，消費品以舊換新再次成為熱點話題。多位專家接受經濟日報記者採訪時表示，實施消費品以舊換新有利於暢通生產到消費良性循環。



激發潛在需求



“以舊換新政策符合居民消費升級需要，能夠促進居民潛在需求釋放，讓高質量耐用消費品更多進入居民生活。”國務院發展研究中心市場經濟研究所研究員陳麗芬表示，以舊換新政策可以發揮消費的乘數效應和財政的撬動作用，充分利用國內大市場優勢。



“耐用品商品特別是大宗耐用品消費具有單價高、占消費總量比重大的特點，對於穩消費促消費很關鍵。”國家信息中心經濟預測部宏觀經濟研究室副主任鄒蘊涵表示，耐用品商品消費潛力釋放仍有較大空間，一個是更新需求，另一個就是升級需求。



從家電領域看，據中國家電網行業中心測算，上一輪家電下鄉累計銷售的2.93億台產品已經到了需要更新換代的階段。與此同時，家電升級需求也不容忽視。國際相關數據顯示，中國智能家居設備市場2025年市場規模將達到878億美元，成為全球最大智能家居市場。



從汽車領域看，國家信息中心研究顯示，預計今年汽車市場換購需求占總需求的比重將提高至44%，並超過首購需求的占比，帶來可觀的汽車銷售增量。



鄒蘊涵認為，當下推動消費品以舊換新從宏觀層面看具有暢通供需循環的重要作用，更有微觀實際需求作為支撐，能夠對消費需求釋放形成正向影響。

