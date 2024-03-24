中基協：推動長期資金與私募基金加強合作

中評社北京3月24日電／據證券日報報導，《證券日報》記者3月22日獲悉，中國證券投資基金業協會（以下簡稱“中基協”）長期資金委員會（以下簡稱“委員會”）成立暨第一次工作會議於近日在北京召開。會議宣布了第三屆理事會下設的長期資金委員會正式成立，審議通過了《委員會工作規則》，並聽取了委員代表對行業發展和協會工作的意見建議。會議還圍繞委員會功能發揮、促進長期資金與私募股權創投基金加強合作等進行了研討交流。來自全國社保基金、保險公司、保險資管公司、銀行理財公司、大學教育基金會的共計16名委員及代表參加會議。



會議認為，委員會通過搭建平台、暢通渠道，匯聚行業智慧和資源，促進長期資金管理機構間的交流，共享經驗、共謀發展，有助於提升私募基金行業規範化水平，為長期資金與私募基金行業合作營造更有利的內外部環境。



委員會主席、全國社保基金會股權資產部主任王智斌表示，委員會將圍繞促進長期資金與私募基金合作中的問題與需求開展調研，研究並推動解決相關政策法規障礙，積極為雙方深化合作創造更好的條件。依托委員會平台，不斷加強與私募基金管理人的交流合作，共同探索推動建立長期資金與私募基金管理人之間公平有序的市場化生態，創新形成私募基金行業底線強制約束與高線激勵引導相結合的治理體系，推動行業實現規範健康可持續發展。



證監會黨委委員、副主席方星海在總結講話時指出，長期資金對資本市場長期健康發展具有重要意義。去年中央金融工作會議和今年的《政府工作報告》明確提出“促進長期資本形成”“鼓勵發展創業投資、股權投資”“增強資本市場內在穩定性”，體現了黨中央、國務院對私募股權創投行業地位和作用的高度重視。整體來看，我國私募基金行業發展的勢頭良好，《私募投資基金監督管理條例》正式實施、配套規則陸續出台，各類“偽私募”“亂私募”得到有效清理，行業規範化程度不斷提升，部分頭部私募機構得到相關國際投資者的認可，專業能力日益提高。期待以社保基金、保險資金、銀行資金、公益慈善資金等為代表的長期資金，按照市場化原則，進一步加大對股權創投基金的配置比例。希望通過委員會這一創新機制，合作研究、共定標準，實現長期資金管理機構與私募基金行業的良性互動，共同為服務國家科技高水平自立自強和經濟高質量發展貢獻力量。



中基協表示，下一步，將在證監會的指導下，秉承“服務、自律、橋梁、創新”宗旨，積極為委員會更好發揮功能提供服務保障，進一步加強行業自律管理，研究推出符合長期資金需求的創新產品，推動長期資金與私募基金加強合作，更好地服務於資本市場投資端改革和中國特色現代資本市場建設。



（來源：證券日報）